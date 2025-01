As negociações de extensão de Brock Purdy destacam o complicado mercado NFL QB

Brock Purdy está na fila para o maior aumento da história da NFL.

O quarterback do San Francisco 49ers, que entrará no último ano de seu contrato de estreia em 2025, está programado para ganhar um salário base de US$ 1,1 milhão na próxima temporada, bem abaixo da taxa de mercado para um quarterback que conquistou honras do Pro Bowl na temporada passada. Purdy é elegível para uma extensão de contrato a partir de segunda-feira e, depois de ser uma das principais pechinchas da NFL, ele quer se juntar ao frenesi de sinalizadores que recentemente lucraram.

Essa lista inclui Trevor Lawerence do Jacksonville Jaguars, Tua Tagovailoa do Miami Dolphins, Jordan Love do Green Bay Packers e Dak Prescott do Dallas Cowboys, este último se tornando o jogador mais bem pago da história da NBA (o primeiro a ganhar). média de US$ 60 milhões por temporada). Purdy, a escolha final no Draft da NFL de 2022, está tentando redefinir o mercado, mas realizar essa façanha pode ser muito mais difícil do que converter na quarta e longa.

Após a aparição no Super Bowl LIV da última temporada, Purdy e os 49ers (6-10), atormentados por lesões, perderão os playoffs este ano pela primeira vez desde 2020. O declínio do desempenho do QB em várias categorias, junto com seu histórico de lesões (ele sentirá falta a final do Super Bowl LIV desta semana com uma contusão no cotovelo direito) tornará as negociações mais complicadas, especialmente porque alguns dos quarterbacks recentemente contratados pela liga não o fizeram. teve um bom começo.

Lawrence, cujo novo contrato compensa 55 milhões de dólares por ano Em média, ele não correspondeu às suas expectativas desde que foi selecionado como número 1 de Clemson em 2021, e os Jaguars caíram para um recorde de 4-12 no primeiro ano de seu contrato. Tagovailoa tem um histórico bem divulgado de concussões e seus persistentes problemas no quadril são outra ameaça à longevidade de sua carreira. Prescott também viu sua campanha de 2024 terminar prematuramente; Ele foi submetido a uma cirurgia no final da temporada para reparar o tendão da coxa direita.

Enquanto isso, Deshaun Watson contrato históricoContratado em 2022, ele continua gerando apreensão nas equipes na hora de distribuir muito dinheiro garantido. Os Browns reestruturaram esse contrato três vezes enquanto tentavam permanecer competitivos com flexibilidade limitada devido ao acordo imprudente.

“São Francisco, devido à sua estratégia bem-sucedida de formação de equipes, não está em uma posição em que precise reajustar o mercado”, disse o ex-vice-presidente executivo de operações de futebol do Houston Texans, Jack Easterby, em entrevista por telefone. “O precedente atual do que aconteceu com os quarterbacks de US$ 50 milhões (por ano) deveria dar-lhes uma pausa para fazer isso.”

Easterby, que negociou a extensão de US$ 160 milhões de Watson com Houston em 2020, acredita que os métodos de construção de escalação dos 49ers permitem que eles potencialmente deixem Purdy e consigam um acordo de valor abaixo do mercado para seu próximo quarterback titular. O gerente geral do San Francisco, John Lynch, poderia considerar trazer de volta o ressurgente Sam Darnold, um agente livre iminente que está tendo um ano no Pro Bowl com o Minnesota Vikings, se ele estiver disponível nesta entressafra.

Purdy, um ex-quarterback da terceira seqüência que assumiu a posição titular no final de sua temporada de estreia, tem sido um dos melhores “Sr. Histórias “irrelevantes” na história da liga. Os 49ers indicaram que Purdy é o quarterback da franquia, mas o tempo dirá quanto eles estão dispostos a gastar. Será um negócio crítico que poderá ficar mais caro se os 49ers decidirem colocar a etiqueta de franquia no ex-destaque do estado de Iowa quando o último ano de seu contrato expirar.

A etiqueta do quarterback em 2026 é projetada em mais de US$ 40 milhões, o que é mais dinheiro em uma temporada do que a lenda do 49ers Joe Montana ganhou em sua carreira (aproximadamente US$ 25 milhões em ganhos em campo).

Mas se as negociações de extensão estagnarem neste período de entressafra e Purdy jogar bem no próximo outono, ele poderá conseguir ainda mais dinheiro. Os Cowboys, por exemplo, foram forçados a pagar muito dinheiro por não garantirem Prescott a longo prazo no início de sua carreira, permitindo-lhe estabelecer vários recordes de contrato na NFL, incluindo dinheiro total garantido (US$ 231 milhões).

Por outro lado, os Packers foram fundamentais para estender Love, que não tinha muita história como titular antes de assinar um contrato de US$ 220 milhões no valor de US$ 55 milhões por ano. Embora os fãs do Green Bay possam debater se Love validou esse acordo até agora, os Packers evitaram uma dor de cabeça no futuro ao garantir seu quarterback de longa data, que levará seu time à pós-temporada pelo segundo ano consecutivo.

Pode ser assim que os 49ers se sentem em relação a Purdy e à oportunidade de bloquear seu parceiro de longa data. Mas será que Purdy está disposto a aceitar um acordo amigável para a equipe enquanto San Francisco busca reter outros participantes importantes, ou está determinado a testar seu mercado?

Com uma das melhores classificações de QBR da liga desde que assumiu como titular em 2022, Purdy tem vantagem, mas talvez não o suficiente para permanecer com o 49ers por dinheiro recorde. Outra opção é que o jovem de 25 anos acabe assinando um contrato mais curto e ao mesmo tempo receba um grande aumento.

Com a entressafra dos 49ers se aproximando, Purdy fez história Futebol de segunda-feira à noite na semana passada contra o Detroit, postando 15 jogos com pelo menos dois passes para touchdown e uma classificação de passe de pelo menos 115. Isso é mais do que qualquer quarterback da NFL teve em suas três primeiras temporadas. Ele também estabeleceu o recorde de sua carreira em jardas de passe (377) na derrota na revanche do campeonato NFC para Jared Goff e os Leões com destino aos playoffs. Notavelmente, Goff assinou um contrato de US$ 212 milhões no início deste ano (uma média de US$ 53 milhões por temporada) que o mantém em Detroit até 2027 com opção para 2028.

Essa é a quantidade de dinheiro que Purdy está procurando. Outros QBs e front offices de toda a liga estarão prestando atenção, dados os negócios de mais de US$ 50 milhões que se espalharam pela liga recentemente. A ascensão do quarterback do 49ers tem sido um livro de histórias, mas o momento de pagar por seus serviços está se aproximando; A questão agora é quão grande será esse cheque.

