As nove estrelas da WWE com mais aparições no Royal Rumble

A luta Royal Rumble é uma das lutas mais emocionantes da indústria do wrestling profissional. A partida tem uma torcida separada e gera grande expectativa. As partidas de Rumble baseiam-se exclusivamente na eliminação dos oponentes, jogando-os por cima da corda até que o último sobreviva no ringue.

Acontece uma vez por ano e tem um grande impacto na preparação para a WrestleMania. Aqui damos uma olhada nos seis principais Superstars da WWE que apareceram na maioria das partidas do Royal Rumble.

6. Shawn Michaels/Big Show (12 participações)

Shawn Michaels e Big Show dividem o quinto lugar em maior número de participações no Royal Rumble, com 12 participações cada. A primeira aparição de Shawn Michaels em um Rumble foi em 1989 e a última em 2010, na qual venceu dois. A primeira aparição de Big Show no Rumble foi em 2000 e sua última aparição foi em 2017.

5. Goldust (13 aparições)

Goldust está em quarto lugar na nossa lista com 13 participações em Rumble Matches. A primeira aparição de Goldust no Rumble foi em 1997 e a última aparição foi no Greatest Royal Rumble de 2017. Embora ele tenha aparecido 13 vezes, ele não teve sucesso em sua tentativa de vencer o Rumble.

4. Randy Orton/Rey Mysterio (14 aparições)

Randy Orton e Rey Mysterio dividem o quarto lugar com 14 participações no Rumble. Ambos estão no elenco ativo e devem quebrar o recorde neste ano ou nos próximos. Em suas 14 participações no Rumble, Randy Orton venceu duas e Rey Mysterio venceu uma.

3. Dolph Ziggler/The Miz (15 participações)

Dolph Ziggler e The Miz dividem o terceiro lugar da lista com 15 participações. Dolph Ziggler foi dispensado em 2023 e declinou uma vaga, enquanto The Miz, que participou do Rumble de 2024, permanece na terceira colocação, mas superou Rey Mysterio e Randy Orton, com quem empatou anteriormente.

2. Kofi Kingston (16 partidas)

Kofi Kingston divide o segundo lugar com 16 participações no Rumble. Ele começou sua jornada no Rumble em 2009, mas não teve sucesso em sua tentativa de vencer o Rumble.

Kofi Kingston estava anteriormente empatado com Dolph Ziggler, no entanto, após sua participação no Rumble 2024, ele manteve o segundo lugar ao derrubar Ziggler na lista.

1. Kane (20 aparições)

Kane tem o maior número de aparições no Royal Rumble na história da WWE, com 20 aparições. Kane participou de sua primeira partida no Rumble em 1996 e sua última aparição foi em 2021.

Ele também tem o maior número de eliminações no Rumble, com 46 eliminações. No entanto, Kane está fora de ação e foi incluído no Hall da Fama da WWE de 2021.

