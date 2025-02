As oito estrelas atuais da WWE que devem ser incluídas no Hall of Fame 2025

Alguns nomes alcançados na atual lista da WWE merecem uma indução do Hall da Fama este ano.

Um evento importante que tem sido uma parte histórica das festividades da semana da WrestleMania há anos é a cerimônia de indução do Hall da Fama da WWE. Todos os anos, uma classe de lendas de primeiro nível que mudou os negócios com suas participações é imortalizada nos livros de história para sempre.

Este ano, foi anunciado que a WWE CCO Triple H foi o primeiro membro do Hall da Fama da WWE de 2025. Essa será sua única indução após ser incluída em 2019 como parte do D-geração X. Com o jogo substituindo seu lugar em História depois de décadas no ramo, aqui estão os oito nomes na lista ativa da WWE que merece o mesmo lugar:

8. Michael Cole

Michael Cole é um dos oficiais mais intitulados e muito respeitados da WWE de todos os tempos. Ele começou sua carreira na empresa no final dos anos 90 como entrevistador nos bastidores.

Pouco a pouco, ele começou a fazer a transição para um papel de comentarista e tem sido um elemento constante na área de trabalho do falante desde então. Além disso, Cole agora é a voz da WWE há quase duas décadas e meia, o que torna digno de ser incluído no Hall da Fama da WWE este ano.

7. O Miz

O Miz tem sido um dos superestrelas da WWE mais cativantes desta geração. Um garoto que veio da WWE com força e desafiou todos os detratores que disseram que falhariam, o Miz se tornou uma das principais atrações da WWE por quase quinze anos. Com sua incrível representação de truques, habilidades de microfone e múltiplos lucros e elogios, o incrível é digno de uma indução do Hall da Fama este ano.

6. Kofi Kingston

Kofi Kingston provou ser um notável lutador de equipes da WWE e singles da WWE desde que iniciou seu mandato na WWE em 2007. De ser um lutador de alta equipe no novo dia para alcançar os elogios dos singles e até levar a Kofimania Em 2019, para se tornar campeão da WWE WWE, Kingston é o nome principal da empresa. Seu longo mandato e currículo o ignoram em um candidato digno a ser incluído no Hall da Fama da WWE da WWE de 2025.

5. Natalya

A única mulher que ordena o estado de um ‘veterano da WWE’ na lista da divisão de mulheres ativas é Natalya. Sabe -se que ele molda a divisão de mulheres por anos, empurrando talentos e ajudando as próximas estrelas no negócio.

Além disso, ele é duas vezes campeão da WWE e parte integrante de dirigir a escola de luta livre de seu avô, a masmorra. Sua dedicação e trabalho duro para os negócios devem vencer um lugar no Hall da Fama da WWE de 2025.

4 cm punk

O CM Punk é um dos maiores e mais influentes superestrelas da WWE de todos os tempos. Ele alcançou o status de evento principal durante sua primeira carreira na WWE e chegou ao mesmo lugar em seu retorno à WWE em 2023 para seu segundo mandato. O melhor do status de veterano do mundo e a carreira muito prolífica tornam um futuro membro do Hall of Fame, que poderia chegar no início da cerimônia de indução do Hall da Fama deste ano.

3. AJ Styles

AJ Styles é atribuído a ser um dos melhores concorrentes do ringue visto nas últimas duas décadas. Tornou -se um nome de família no negócio com seus períodos na TNA e no Japão. Depois disso, Styles fez sua estréia na WWE em 2016 e também foi uma atração de marcha para o gigante global.

O fenomenal da corrida de grande sucesso, o status de veterano e, o mais importante, estar no último trecho de sua carreira, deve ser incluído no Hall da Fama da WWE este ano.

2. Randy Orton

Randy Orton é um dos WWE mais intitulados e bem -sucedidos da WWE de todos os tempos. Enquanto muitos foram e vêm, Orton pertence a esse tipo de estrelas de elite que dedicaram suas vidas ao círculo quadrado por mais de duas décadas e ainda estão se fortalecendo. O campeão mundial de 14 horas alcançou tudo na empresa e é digno de ser incluído no Hall da Fama da WWE de 2025.

1. John Cena

John Cena embarcou em sua turnê de despedida no início de 2025, depois de estar na WWE por quase 23 anos. Tornou -se o rosto da empresa e é credenciado como um dos melhores superestrelas da WWE de todos os tempos. Com o líder da cenção buscando fazer história na fase final de sua ilustre carreira, ele poderia fazê -lo com o estado de um membro do Hall da Fama da WWE a ser incluído durante sua turnê de despedida este ano.

