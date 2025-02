As oito maiores histórias da NBA: os concorrentes do Lakers são? Os 76ers serão emaranhados? Quem ganha MVP e DPOY?

A parte posterior da estrela do Cronograma da NBA Começou e será um sprint divertido até o fim. A maioria das equipes tem menos de 30 jogos restantes. É hora de gerenciar o alongamento, baby. Aqui estão oito ótimas histórias para ver nos últimos dois meses da temporada regular 2024-25.

1. Luka e Los Lakers

Até agora, os Lakers têm 1-2 com Luka Don Dončić no alinhamento com as duas derrotas contra o Jazz e o Hornets. Luka tem uma média inferior a 15 ppg com tiros de 35%. Tem 5 de 24 de 3. Isso certamente melhorará, mas será uma pergunta real se Luka e LeBron podem ser grandes o suficiente para superar a incapacidade dos Lakers de se defender no perímetro sem uma proteção real dos pneus por trás deles.

Luka já está sendo caçada em defesa. A troca foi mais para o futuro do que o presente, mas isso não significa que os Lakers não acreditam que possam competir por um título nesta temporada. Eles provavelmente não podem, mas também são apenas dois jogos na coluna de perda de sementes nº 2.

LeBron James de Lakers, Luka Dončić, discuta a dinâmica do tempo crocante após a perda de Hornets: “Será que vai nos dois sentidos” Jasmine Wimbish

Potencialmente, isso os impediria de jogar OKC até a final da conferência, e talvez tenham sorte com os Nuggets, que os atingirão com Nikola Jokić, caindo para o número 4, para que os Lakers também possam evitá -los durante o Primeiras duas rodadas. Isso também pode acontecer se os Lakers caíram para o número 6 e as pepitas caírem para o número 4.

Esses dois confrontos quase certamente terminariam a temporada de Los Angeles, mas podem superar qualquer outra pessoa no oeste nas quatro noites corretas. Chame os concorrentes circunstanciais dos Lakers dessa maneira. O suporte provavelmente precisa quebrar corretamente. Será interessante ver que tudo toma forma.

2. Os guerreiros estão prontos para correr

Os Warriors (28-27) estão no último local de jogo, mas apenas três jogos da Seed No. 6, com 27 jogos para jogar contra a programação mais suave da liga. Eles podem correr aqui. Que ótima carreira. Bem, Draymond Green olhou para a câmera e garantiu o mundo que Os Warriors vão ganhar o campeonato.

Isso está longe, mas Jimmy Butler enche muitos dos buracos que estavam afundando os guerreiros. Essas são cestas fáceis, que eram poucas e distantes até que Butler aparecesse. Com uma segunda estrela legítima no alinhamento, os Warriors recebem mais sete lances livres, mais seis chutes na área restrita e mais 10 pontos para o jogo de derrota de bola.

3. É uma corrida de MVP de dois homens

Exceto por uma lesão, é uma carreira de dois homens para MVP entre os atuais favoritos das apostas, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, que estão tendo a melhor temporada de sua carreira, que é uma ótima declaração para um MVP três vezes .

Jokić é os cinco primeiros em pontos, assistências, rebotes e assaltos e está a caminho do mais alto pela história. As pepitas caem em mais de 24 pontos para cada 100 posses, para limpar o vidro, quando você se sente. Denver é uma semente entre os três primeiros.

A SGA, o melhor jogador do melhor time da liga, lidera a liga em pontuação em 32,5 ppg na melhor marca de tiro verdadeira (63,9) de sua carreira. É o terceiro em roubo por jogo. Seus 128,7 pontos para cada 100 tentativas de tiro estão primeiro localizados entre todos os guardas de pontos de partida, para limpar o vidro, e possui o principal diferencial de pontos individuais da liga no Plus-692; São mais de 200 pontos melhores que Jokić e 300 pontos melhores que o próximo jogador mais alto do Thunder, Lu Dort.

Ambos os meninos têm casos quase perfeitos, mas apenas um pode vencer. Esta raça não está determinada. Será fascinante vê -los percorrer o trecho das próximas sete semanas para o que certamente será o fim das fotos.

4. O tanque 76ers?

Os Sixers o levarão e tentarão manter sua primeira rodada de 2025, que vai para Oklahoma City, a menos que aterrisse entre os seis primeiros? Eles deveriam. Depois que Boston raspou na quinta -feira, com Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, tudo no alinhamento, são um jogo de semente nº 10 e seis jogos da semente nº 9, o que significa que o melhor – a esperança realista pode estar pulando para Chicago para o último lugar de jogo?

A partir daí, a Filadélfia teria que vencer dois jogos apenas pelo direito de jogar Cleveland ou Boston na primeira rodada. Esta temporada tem sido um desastre. O Sixers não é bom ou estável o suficiente para simplesmente girar o interruptor proverbial. Deixe o Embiid obter o Cirurgia do joelho que claramente precisa mais cedo ou mais tarde. Rest George espera poder jogar na próxima temporada sem ter que receber injeções em seu mijo e, por extensão, esperançosamente em um nível pelo menos metade do acordo máximo que os Sixers lhe deram. Tente manter a seleção de rascunho em uma classe forte. Comece de novo em 2025-26. Os Eagles ‘ Super Bowl A vitória pode parar os fãs até então.

5. Kyrie pode manter Dallas à tona?

Descarte a derrota contra Cleveland imediatamente após o comércio de Luka, quando os Mavericks, ainda em um estado de choque e extremamente curtos, tiveram que iniciar Dante Exum, Olivier-Maxnce Prosper e Kylor Kelley, e Dallas foi por 4-2 desde que perdeu Luka e está dentro de dois últimos tiros, uma falha de Naji Marshall e uma marca de DeMar DeRozan, de seis vitórias consecutivas. Tudo isso, apesar do fato de Anthony Davis ter durado 31 minutos em seu primeiro jogo com os Mavs.

Atualização de lesões de Anthony Davis: Mavericks Star para se perder pelo menos mais duas semanas com tensão na virilha Jasmine Wimbish

Kyrie Irving mantém essa equipe do United, por mais louco que isso soasse há alguns anos. Da troca de Luka, Irving tem uma média de pouco menos de 28 pontos nas divisões de tiro de Deadeye 47/40/90. A pergunta é: Kyrie pode manter os Mavericks, atualmente um jogo por trás do número 7 e três reembolsos do número 6, mas também apenas dois jogos acima da linha da loteria, à tona para Davis, que está programado para ser reemvalido em um casal de semanas e/ou à direita II ou Daniel Gafford para retornar? Se puder, este será um time perigoso nos playoffs.

6. corrida de novo dpoy

Com Victor Wembanyama (Trombose venosa profunda no ombro direito) Ele descartou o resto da temporada na quinta -feira, o troféu do jogador defensivo do ano, graças ao requisito mínimo de 65 jogos, está novamente em jogo.

As novas apostas das apostas, de acordo com o Caesars Sportsbook, são Jaren Jackson Jr. (+100) de Memphis (+100) e Evan Mobley de Cleveland (+130). Jackson não salta, mas ele é um defensor monstro que, pelo menos de certa forma, estava mais próximo do nível de impacto de Wemby do que você pensa.

Por um lado, as defesas do Grizzlies caem mais quando você sente que San Antonio quando Wemby senta, assim como Cleveland quando Mobley se senta para o caso. Os Grizzlies estão concedendo menos pontos de pintura por 100 posses com Jackson do que os Spurs com Wemby. Jackson quase dobra os assaltos de Wemby por jogo, e a eficiência dos Scorers cai 10% em relação à porcentagem esperada de tiro quando Jackson defende, o que é uma margem maior que Wemby e o dobro do celular.

Agora, os oponentes estão disparando pior no limite contra Cleveland com Mobley no chão do que são contra o Grizzlies com Jackson, mas Mobley tem Jarrett Allen também afetando muito disso. Ambos bloqueiam a mesma quantidade de tiros. Mobley é um defensor incrível que faz algumas peças verdadeiramente espetaculares, mas Jackson, pelo meu dinheiro, o superaria se a votação ocorresse hoje.

Mas as cédulas não se devem por mais sete semanas. Há tempo para ver mais este jogo, e não devemos esquecer “The Great Barrier Thief” Dyson Daniels, o líder avançado da liga que calcula a média de um roubo por jogo avançar do que qualquer outro jogador. Daniels é um tiro total (jogadores de perímetro quase nunca ganham o prêmio e Atlanta é uma defesa extremamente média).

As chances do jogador defensivo do ano da NBA: o que a lesão de Victor Wembanyama significa para a corrida de prêmios? Sam Quinn

Amen Thompson poderia ser honestamente o melhor defensor da liga não chamado Wembanyama, e seus foguetes são a quarta melhor defesa da liga. Você pode obtê -lo a +6000 se quiser pegar um volante.

7. Knicks recupera Mitchell

Sabemos quase tudo a saber sobre os Knicks porque Tom Thibodeau toca seus melhores meninos por um milhão de minutos por noite e todos foram saudáveis ​​(OG Anunoby perdeu mais de 10 jogos, mas isso não é significativo). Não há mistério de como essa equipe verá os playoffs.

Exceto uma coisa: o Mitchell Robinson Center retornará.

E isso não é uma questão pequena. Você está falando sobre um protetor de pneus de um metro e meio e o melhor segurança ofensivo da liga na última vez que o vimos. Isso pode ser uma adição de monstros para os Knicks, que agora podem interpretar dois alinhamentos de Rian com Robinson e Karl-Anthony Towns às vezes e também estabelecer a defesa de Mitchell nos minutos e não as aldeias.

Temos as próximas sete semanas para ver como Mitchell fica e como Thibodeau está implantando -o. É um novo motivo para prestar atenção a uma equipe que, de outra forma, já nos mostrou tudo o que é.

8. Basquete de Dee-Troit!

Nesse ponto da última temporada, os Pistons tiveram oito vitórias. Nesta temporada, eles têm 29-26 e controlam, para uma margem bastante confortável, dos playoffs, número 6 do leste. Ou seja, com muito, o maior salto de vitórias ano após ano da liga. Se você diz que tinha isso no seu cartão de bingo, você é um mentiroso.

Cade Cunningham está na corrida pela All-NBA, e JB Bickerstaff deve estar lá com Kenny Atkinson para o treinador do ano, o que é interessante porque Atkinson está fazendo as coisas que Bickerstaff não poderia fazer em Cleveland em termos de acelerar a ofensiva e Empoder Evan Mobley.

Não há mais equipe surpreendente do que os Pistons neste momento. Eles jogam duro. Eles se defendem. Cunningham, que é um dos dois jogadores, e o outro é Jokić, com uma média de pelo menos 25 pontos, nove assistências e seis rebotes, pode ser o melhor jogador do chão em qualquer noite. Detroit tem dois jogos na coluna de derrotas no Heat e três em Orlando para o último lugar nos playoffs. Se eles pudessem se apegar a ele, que grande história completaria.