As previsões de Khel Now para a WWE Royal Rumble 2025

O PL apresenta duas partidas de título de alto risco

A sede em Stamford chegou a Indianápolis pela primeira vez de 2025, enquanto procurava iniciar a temporada WrestleMania. A edição de 2025 do Royal Rumble emanará do Lucas Oil Stadium em Indianapolis, Indiana.

O PLE é geralmente comemorado no final de janeiro, com a única exceção de 2025, quando o PLE ocorrerá no início de fevereiro. Dois jogos de título são estabelecidos para o programa, juntamente com o Rumble de homens e mulheres, que terão 30 participantes com dois lutadores que começarem, e os novos participantes se juntam a cada 90 segundos até que todos os participantes estejam no ringue.

Com menos de um dia para o programa, aqui estão as previsões de Khel Now para este episódio do WWE Royal Rumble 2025.

Royal Rumble Match

Desde o início do evento, o Rumble Men Party tem sido o epicentro do PL, com 30 homens entrando no jogo para tentar ganhar a oportunidade de dirigir a WrestleMania e lutar pelo título.

Este ano, vários grandes nomes anunciaram sua entrada para o Rumble Party, incluindo Roman Reigns, que procura recuperar o título depois de reivindicar o Ula Fala no episódio de estréia de Raw em Netflix. John Cena também participa do último estrondo de sua carreira enquanto procura quebrar o empate com Ric Flair e se tornar o campeão mundial da WWE de 17 tempo.

Embora existam várias outras estrelas que anunciaram sua participação, Reigns ganhou impulso desde que venceu o partido masculino na Survivor Series 2024 PL e pretende reivindicar a glória que perdeu na WrestleMania 40.

Vencedor previsto: Reigns Romano

Royal Rumble of Women

O Rumble Women Match foi introduzido primeiro em 2018 e criou alguns dos momentos mais emblemáticos. Semelhante ao partido masculino, o vencedor do The Women’s Rumble Party também recebe uma oportunidade para o título na WrestleMania.

Vários nomes grandes, incluindo ex -campeões e competidores crescentes, anunciaram sua entrada para o The Rumble. Charlotte Flair também anunciou seu retorno e participação na festa feminina de Rumble. Ela é uma das favoritas para vencer o jogo e os relatórios sugerem que a promoção está considerando que Flair vence um campeonato após seu retorno.

Embora existam outros concorrentes no partido que podem dar uma oposição difícil, parece que a promoção está se movendo em direção a uma história entre Flair e o atual campeão feminino da WWE, Tiffany Stratton.

Vencedor previsto: Charlotte Flair

DIY (C) vs.

Alex Shelley e Chris Sabin.

O confronto para os títulos da WWE Tag Team está programado para o primeiro PLE neste sábado e será uma partida de dois anos, enquanto McMg procura recuperar o título, enquanto o DIY quer se defender do ex -campeão e manter os títulos .

Enquanto o MCMG ganhou o impulso depois de vencer partidas consecutivas e procura recuperar os títulos. Ciampa e Gargano, por outro lado, não foram adiados no uso de métodos sujos para vencer uma festa e provavelmente não param em sua defesa do título. O MCMG agora está muito ciente do fato de que o bricolage jogará sujo e provavelmente terá um plano de jogo para frustrar as táticas de bricolage.

Vencedor previsto: Engine de metralhadoras (Alex Shelley e Chris Sabin)

Cody Rhodes vs Kevin Owens – Indiscutível WWE Championship (Match Staircase)

O indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, está pronto para um confronto contra seu ex -amigo Kevin Owens em uma escada no Lucas Oil Stadium. Embora Owens não tenha sido capaz de consertar o campeão e recentemente sofreu derrota em seu confronto pelo título no evento principal na noite de sábado.

Ko procurará infligir danos precoces, o que frustraria o impulso de Rhodes e ajudará a Owens a capturar o título. No entanto, parece improvável que a promoção decida fazer de Ko o campeão antes da WrestleMania, já que Rhodes mantém o título estabelecerá vários jogos de sonho.

Vencedor previsto: Cody Rhodes

Quem você acha que vencerá no rumor de homens e mulheres, bem como nos dois confrontos do título? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

