As principais perspectivas dos cardeais de San Luis 2025: seleção de rascunho da primeira rodada JJ Wetherholt já demonstrando seu valor

Fevereiro está aqui e o treinamento da primavera está chegando, o que pode significar apenas uma coisa nessas partes: é hora de classificar as perspectivas de ligas menores. Cada time da Major League está vendendo esperança para seus fãs: alguns o vendem mais imediatamente, na forma de offsons ativos cheios de contratações de agentes gratuitos e aquisições comerciais. Enquanto isso, outros estão vendendo no personagem das perspectivas que podem fazer a diferença nos próximos anos.

A CBS Sports continua a examinar as três melhores perspectivas em cada organização. Nossa definição de “perspectiva” é simples: esse jogador tem a elegibilidade de novato restante para a temporada de 2025? Nesse caso, eles são uma perspectiva; Caso contrário, é por isso que seu jovem jogador favorito está ausente dos procedimentos.

Como sempre, essas listas são formadas após conversas com exploradores, analistas, especialistas em desenvolvimento dos jogadores e outros avaliadores de talentos da indústria. Há uma boa quantidade de avaliação de primeira mão, análise estatística e pesquisa histórica também misturadas. Além de um acúmulo de viés pessoal: todos temos certos recursos e perfis que preferimos aos outros, não faz sentido fingir o contrário.

Lembre -se de que não há resposta correta com esse tipo de coisa. Além disso, essas são simplesmente nossas opiniões, o que significa que elas não têm um relacionamento real no futuro. Já publicamos nossa classificação das 25 melhores perspectivas em todos os menores.

Com tudo isso fora do caminho, classificaremos as três melhores perspectivas no sistema Cardinal St. Louis.

Faixa dos 25 principais: No. 13

O gancho curto: Possível roubo de noites de draft tem um jogo completo

Wetherholt caiu para a sétima seleção no verão passado, depois de perder metade da temporada da universidade devido a uma lesão nos isquiotibiais. No devido tempo, poderia ser revelado como o melhor jogador da classe. Wetherholt tem muito trabalho a seu favor, começando com as sensações apreciáveis ​​pelo barril e pela área que tem exploradores que lançam mais do que mais de seu sucesso em sua ferramenta de sucesso. Não é provável que seja uma grande ameaça de poder, e é quase certo passar pela bolsa para a segunda base antes de chegar aos anciãos. (Afinal, Masyn Winn existe). Mesmo assim, Wetherholt tem as características de um movimento rápido que inspira arrependimento em pelo menos algumas das equipes que passaram por ele. Mlb E: Primavera 2026

O gancho curto: Deixado com mais coisas

Mathews tem sua velocidade e, portanto, seu estoque, pois foi recrutado por Stanford como sênior em 2023. Sua bola rápida agora é encontrada em meados dos anos 90, com uma combinação de altura de libertação e separação vertical induzida que é comparável ao novato Dos piratas Jared Jones. O Arsenal Mathews apresenta quatro outros lançamentos, incluindo dois secundários superiores à média (mudança e controle deslizante) que geraram pelo menos 50% de preguiça na amostra de nove jogos de rastreamento de bola disponíveis para nós. Mathews experimentou alguns feitiços selvagens que datam da universidade. Sempre que mantém principalmente seu controle sob controle, ele está emergindo como iniciador maior que a média. MLB e: Início do verão de 2025

O gancho curto: O mesmo que sempre, o mesmo homem velho

Portanto, ele tem um arsenal inicial, completo com uma bola ascendente rápida e dois bons secundários, mas ninguém supõe se ele puder assumir a carga de trabalho de um titular no nível das principais ligas. Os cardeais abordaram seu desenvolvimento usando o método Crockpot. Como resultado, registrou apenas 236 entradas da temporada regular por quatro anos, incluindo 79 pinturas em suas 20 aberturas em 2024, e ainda não esclareceu a marca do século em uma única temporada. Embora as demandas da carga de trabalho para os arremessadores iniciais tenham diminuído na última década, é justo descrever isso como uma situação mais extrema do que o que os Dodgers enfrentaram com Bobby Miller há alguns anos. É natural perguntar se, portanto, terminará no bullpen ou algum tipo de papel híbrido; Por enquanto, os cardeais não têm motivos para apressar essa ligação. Portanto, os números para passar a maior parte de seus 22 anos na Triple-A com uma oportunidade externa de estrear no final do ano. MLB e: Final do verão 2025