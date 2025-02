As quatro estrelas atuais da WWE, Ricky Starks, são um amigo na vida real

Ricky Starks fez sua estréia na WWE apenas alguns dias depois de sair

Parece que o movimento de Ricky Stark já está criando ondas, e sua chegada ao NXT adiciona uma camada interessante à sua carreira profissional. Sua história e relacionamento com a WWE importantes, como CM Punk, Bayley, Jade Cargill e Cody Rhodes, poderiam desempenhar um papel muito importante na configuração de suas histórias da WWE.

Embora possa ser surpreendente vê -lo no NXT, em vez de na lista principal, poderia fazer parte da estratégia da WWE estabelecê -la na frente de um novo público e desenvolver seu impulso organicamente. O NXT se tornou recentemente um campo de teste para rostos e estrelas que retornam, para que possa oferecer oportunidades de Starks para mostrar seu carisma e capacidade de anel enquanto trabalhava com uma combinação de talentos em ascensão e artistas experientes.

4. Cody Rhodes

Cody Rhodes foi essencial para levar Ricky Starks ao centro das atenções. Em 2020, Rhodes deu a Starks sua estréia no AEW em uma partida para o campeonato da TNT, iniciando sua carreira em uma plataforma maior.

Agora, na WWE, Starks e Rhodes, eles mantêm sua amizade, e Starks muitas vezes elogiou Cody por ser uma das poucas pessoas que realmente se preocupam com ele no negócio. Uma história futura que envolve os dois, sejam aliados ou rivais, pode ser uma grande atração para os fãs.

3. Jade Cargill

Jade Cargill chamou Ricky Starks de “melhor amigo” na indústria de luta livre. Os dois estão treinando parceiros e compartilham um forte vínculo fora do ringue. O movimento forte para a WWE abre caminho para sua longa reunião.

A Cargill está atualmente se recuperando de uma lesão, mas pode aparecer facilmente no NXT para apoiar seu amigo. Os fãs adorariam ver a química entre essas duas estrelas na programação da WWE.

2 cm punk

Ricky Starks e CM Punk compartilham uma história histórica de seu tempo em AEW. Punk tornou -se um mentor gritante, ajudando -o a crescer como artista e elevando suas habilidades no anel. Os dois ainda tinham uma disputa AEW, o que resultou em partidas memoráveis ​​que mostraram sua química.

Starks defendeu abertamente o punk no meio das controvérsias, destacando seu vínculo. Se o punk ressurgir na programação da WWE, os fãs poderiam testemunhar uma reunião convincente ou mesmo uma continuação de sua rivalidade passada.

1. Bayley

A amizade de Starks e Bayley abrange mais de uma década, que remonta aos dias de treinamento e viaja juntos durante os estágios iniciais de suas carreiras. Apesar da pausa de Bayley com Aaron Solow, Starks permaneceu perto dela e se referiu ao ex -campeão feminino como um de seus “amigos mais próximos”.

Com Bayley atualmente lutando com Roxanne Pérez no NXT, a presença de Starks na marca pode levar a algumas interações intrigantes entre os dois amigos por um longo tempo.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.