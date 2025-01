As quatro melhores equipes para lutar pela glória do título, já que a HIL aborda os negócios.

Shachi Rarh Bengala Tigres enfrentará os dragões de Tamil Nadu na primeira semifinal da Indian Hockey League.

A emocionante fase do grupo da liga de 2024-25 do hóquei indiana foi concluída na quarta-feira, com quatro das oito equipes participantes que avançam para as semifinais depois de garantir os quatro primeiros lugares da tabela de pontos. Tigres de Bengala de Shrachi Rarh, JSW Soorma Hockey Club, Hyderab Tofans e Tamil Nadu Dragons obtiveram seus lugares na próxima rodada, enquanto Delhi SG Pipers, Vedanta Kalinga Lancers, a equipe Gonasika e Rudras foram eliminados.

As semifinais, programadas para 31 de janeiro no Birsa Munda International Hockey Stadium, verão Shachi Rarh Bengala Tigers enfrentará os dragões de Tamil Nadu, enquanto o JSW Soform Hockey Club enfrentará Hyderabad Tofans.

Os tigres de Bengala de Shrachi Rarh lideraram a fase de grupos com 19 pontos de 10 jogos, tendo obtido seis vitórias, três derrotas no tempo regular e uma derrota por tiro. Jugraj Singh foi seu excelente artista, marcando nove gols.

“Foi uma viagem de montanha, com vitórias e perdas ao longo do caminho. Mas tenho o prazer de ter alcançado nosso primeiro objetivo de alcançar as semifinais. No futuro, nos concentraremos em executar nossas estratégias e planos em campo para obter os melhores resultados ”, disse os tigres dos tigales de Shraki Rarh, capitão Rupinder Pal Singh.

O JSW Soorma Hockey Club também acumulou 19 pontos de 10 jogos, venceu quatro jogos e perdeu dois no tempo regular, juntamente com três vitórias de tiro e uma derrota. Apesar do final de um ponto total idêntico aos tigres, eles foram perdidos devido a uma diferença de objetivos de +1 em comparação com os +2 tigres. Harmanpreet Singh, o patrono da equipe, lidera seus objetivos com cinco gols.

“Não tivemos o começo ideal, lutando para obter os resultados que desejamos inicialmente. No entanto, continuamos a melhorar a cada jogo, e isso nos ajudou a voltar à pista. Até jogamos bem sob pressão em alguns de nossos jogos recentes. Mas o verdadeiro desafio começa agora e queremos estar totalmente preparados. Conhecemos nossos pontos fortes e fracos, por isso treinaremos e planejaremos as semifinais de acordo ”, disse Harmanpreet Singh.

O Hyderabad Toofans terminou em terceiro com 18 pontos, graças a quatro vitórias regulares, duas vitórias de tiro e uma diferença de +10. Tim Brand e Gonzalo Peillat marcaram seis gols para a equipe.

“Como equipe, nossa viagem tem sido sólida até agora. Jogadores jovens, em particular, se intensificaram e entregaram. Competir em uma liga como esse é um desafio com o alto nível de competição e jogadores em todo o mundo.

“Mas a comunicação e a camaradagem em nossa equipe foram excelentes, e tenho certeza de que continuaremos a agir no nosso melhor nos próximos jogos”, disse o capitão de Hyderabad Tofans.

Enquanto isso, o Tamil Nadu Dragons garantiu o quarto lugar com 18 pontos, registrando quatro vitórias regulares e duas vitórias de tiro, mas terminando a fase de grupos com uma diferença de gol de -1. Jip Janssen tem sido seu maior goleador com seis gols.

“A viagem pelos 10 jogos em grupo foi emocionante, cheia de altos e baixos. Cada jogo nos ensinou algo novo e aproveitava cada momento. Primeiro, ficamos empolgados com o retorno do Hero Hil após sete anos, e agora estamos empolgados em jogar nas semifinais. Estamos ansiosos para dar o nosso melhor pé nos próximos jogos ”, disse o capitão de Tamil Nadu Dragons, Amit Rohidas.

“Além disso, o apoio da multidão foi incrível, e quero agradecer a todos os fãs que vieram ao estádio e nos incentivou. Convido você a continuar nos apoiando quando eles vão para as semifinais e mostrar seu apoio contínuo ”, acrescentou.

Em termos de cara a cara, os Tigres perderam anteriormente por 2-1 para os Dragons, enquanto o jogo Soormy contra o Toofans terminou em 1-1, com os Toopans que prevaleceram por 4-3 no tiroteio.

