As quatro melhores surpresas que poderiam ser reservadas para a WWE SmackDown (14 de fevereiro de 2025)

O episódio de SmackDown’s Tonight irá emanar de Washington, DC

O episódio de 14/02 de Friday Night Smackdown emanará ao vivo da Sand Capital One em Washington, DC, mais forma para o jogo no próximo mês.

Várias estrelas estão programadas para o show em Washington, DC, incluindo o campeão feminino da WWE, Nia Jax, Charlotte Flair, Jacob Fatu, Nia Jax, Braun Strowman, Naomi e muitos mais.

Antes do show desta noite na Capital One Arena, vamos dar uma olhada nas quatro melhores surpresas que poderiam ser reservadas para os fãs da WWE.

4. Os ganhos das ruas são direcionados bastante mortais

Kit Wilson e Elton Prince (bastante mortal) na semana passada derrotaram o campeão da gravadora WWE DIY (Tomasso Ciampa e Johnny Gargano), agora eles são os concorrentes nº 1 dos títulos como a estipulação da partida estabelecida pelo gerente geral Adam Pearce.

No entanto, Montez Ford e Angelo Dawkins (ganhos de rua) já expressaram sua frustração e alertaram toda a divisão da equipe de gravadoras, e é bastante mortal ter a oportunidade de o título provavelmente os perturbará. Ford e Dawkins interferiram na partida pelo título entre DIY e MCMG no Royal Rumble Ple e provavelmente apontará para Wilson e Prince no programa hoje à noite, deixando claro suas intenções para o título.

3. Charlotte Flair interfere

A campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, defenderá o título pela segunda vez contra a mulher que se derrotou para se tornar a campeã, Nia Jax. A revanche de sua primeira reunião não planejada no show 01/03 é um cenário interessante devido à presença de Charlotte Flair.

A vencedora de Royal Rumble de 2025 ainda não fez sua escolha, mas ficou intrigado com a defesa do título no programa desta semana. Flair provavelmente interferirá de alguma forma durante o jogo apenas para jogar com Stratton, ele também poderia ajudar Stratton a ganhar o jogo apenas para irritar ao campeão.

2. Jacob fatu e Chelsea Green se qualificam

Duas partidas de classificação estão preparadas para o show em que o campeão americano de Noami e as mulheres, Chelsea Green, colidirá na classificação da câmara feminina. Enquanto na partida de qualificação da câmara masculina, ele apresenta uma partida de ameaça colossal tripla com Braun Strowman, Jacob Fatu e Damian Sacerdo.

O chefe de segurança de Green, Piper Niven, provavelmente interferirá no jogo para ajudar o Chelsea a vencer e exigir sua vingança pela gravadora de Naomi, Bianca Belair, que a derrotou na semana passada. No jogo de ameaça tripla, três pesos gigantes pesados ​​colidem e, embora o padre e Strowman tenham a oportunidade de lutar, o Fatu está lançando um grande impulso e provavelmente vencerá o jogo hoje à noite.

1. Limpe os golpes da oportunidade para o título

Apenas Sikoa retornou surpreendentemente no programa da semana passada durante os momentos finais e atacou o indiscutível campeão da WWE, Cody Rhodes, que associou ao uso de Jey e derrotou a equipe de Jacob Fatu e Tama Tonga.

Foi a primeira vez que Sikoa mostrou sinais da crueldade pela qual ele é conhecido depois de sofrer a derrota contra Roman Reigns no programa de estréia do Raw Netflix. Como os relatórios sugerem o fim da história da linhagem, Sikoa provavelmente começará sua carreira de solteiros e o ataque foi apenas o começo, já que ele provavelmente exigirá uma oportunidade para o título no próximo problema de hoje à noite.

Você está animado pela festa de classificação de ameaças triplas entre os três titãs? Como Cody Rhodes reagirá a um novo oponente e ao ataque não pavimentado? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

