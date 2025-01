As quatro melhores surpresas que poderiam ser reservadas para a WWE SmackDown hoje à noite (31 de janeiro de 2025)

Smackdown hoje à noite emanará de Indianapolis

A sede em Stamford chegou a Indianápolis para o Royal Rumble, mas antes do primeiro pleno de 2025, a promoção entregará o episódio 31/31 de Friday Night Smackdown que emanará de Gainbridge Fieldhouse em Indianapolis, Indiana, que é um simples 5 -Minua Trip do Lucas Oil Stadium, o lugar do estrondo.

Quatro jogos foram anunciados para o programa hoje à noite, onde o campeão feminino dos Estados Unidos, Chelsea Green, defenderá o título contra Michin. Uma partida de oito homens também é estabelecida para o programa que inclui os campeões da WWE Label Team.

Antes do show desta noite, vamos explorar três possíveis surpresas que poderiam ser reservadas para os fãs da WWE em Indianapolis, Indiana.

4. Randy Orton retorna

Randy Orton, Randy Orton, está ausente da programação da WWE desde novembro de 2024, quando sofreu uma lesão devido a um ataque de Kevin Owens. Orton já perdeu a estréia histórica RAW na Netflix e provavelmente retornará ao programa desta noite.

No programa da semana passada, Rhodes também chamou Orton, que levou muitos fãs a acreditar que ele poderia retornar e que provavelmente desempenhará um papel fundamental na partida de escada entre Rhodes e Kevin Owens no The Rumble Ple.

3. Wyatt Sicks aponta para Miz

Os doentes de Wyatt (tio Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis, Joe Gacy e Nikki Cross) foram transferidos para Smackdown na noite de sexta -feira durante a janela de transferências. Este foi um grande suspiro de alívio para o Miz que estava envolvido em uma disputa com a facção junto com o Testamento Final (Karrion Kross, Scarlett, Paul Ellering, Akom e Pray).

No programa da semana passada, Miz revelou involuntariamente que havia eliminado estrategicamente o Raw Wyatt Sicks. Os problemas de Miz reviveram agora, já que ele também foi transferido para a marca azul durante a janela de transferências. Os Wyatt Sicks não apareceram até agora na marca azul que pode acontecer hoje à noite e existe a possibilidade de se inscrever no Miz hoje à noite.

2. Braun Strowman exige uma revanche

Braun Strowman fechou as buzinas com o parceiro ‘Monster’ Giant ‘Jacob Fatu na edição de 25 de janeiro do evento principal na noite de sábado. No entanto, o jogo não foi o caminho de Strowman quando o Fatu continuou atingindo Braun e o deixou sangrento para estabelecer que ele é o ‘melhor cachorro’ na WWE.

Strowman provavelmente estará esperando a oportunidade de provar seu valor e mostrar que ainda é uma força levar em consideração. Strowman provavelmente exigirá uma revanche contra o Fatu no show de casa hoje à noite.

1. Chelsea Green retém

A campeã feminina dos Estados Unidos, Chelsea Green, defenderá o título contra Michin no show de 31/31. Este será seu terceiro encontro para o título, já que as duas estrelas se reuniram pela primeira vez no SNME (14 de dezembro), onde Green foi vitorioso e se tornou o campeão inaugural dos Estados Unidos.

Green também defendeu o título na revanche depois da SNME, já que o jogo de números sempre vai contra Michin. A presença de Piper Niven já era um grande problema para Michin e ela uniu forças com o B-FAB para neutralizar isso. No entanto, Piper já sugeriu o programa da semana passada que precisa de mais cópias de ‘backup’, o que provavelmente significa que o número de números mais uma vez desempenhará um papel muito importante e Green manterá o título.

Como isso afetará o potencial de retorno de Randy Orton à partida da escada no Royal Rumble Ple? Quem você acha que vai vencer no confronto do título dos Estados Unidos? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

