As quatro primeiras maiores portas da história de Aew

A promoção estreou recentemente na Austrália com o evento Grand Slam 2025

Enquanto a WWE é o líder indiscutível quando se trata de luta livre profissional, a AEW, com sede em Jacksonville, é considerada uma das maiores empresas de combate profissional, apenas superada pela WWE.

Desde a sua criação em 2019, a promoção entregou alguns dos muitos grandes shows que cativaram os fãs. Vários grandes nomes no mundo do wrestling competiram ou estão atualmente assinados com a promoção. Os nomes incluem Cody Rhodes, Toni Storm, Jon Moxley, CM Punk, Bryan Danielson, Kenny Omega e muito mais.

Semelhante à WWE, a AEW também abriga vários PPV e eventos ao longo do ano. No entanto, existem alguns eventos que transcendem as expectativas dos fãs e oferecem partidas interessantes. Aqui vamos dar uma olhada em quatro desses eventos que têm o registro de ser a maior porta da história da promoção.

4. Probitddendddend Puerta 2023 (Toronto) – US $ 1,2 milhão

O PPV da porta proibido é um evento colaborativo, apresentado em conjunto por toda a elite de luta livre (AEW) e o novo Japão Pro-Wrestling (NJPW). A edição de 2023 da Proibidden Door foi o segundo PPV anual da porta proibida que emanou em 25 de junho de 2023 na Scotiabank Arena em Toronto, Ontário, Canadá.

O evento principal do PPV apresentou um confronto de solteiros entre Bryan Danielson e Kazuchika Okada. Além das duas estrelas, o evento teve um total de treze jogos. O evento está no número quatro da lista, com cerca de US $ 1,2 milhão.

3. Grand Slam Australia 2025 – US $ 1,3 milhão

A sede da sede em Jacksonville empacotou suas sacolas de terra, nas quais foi estreado na Austrália com o evento Grand Slam Australia. O evento de 2025 foi o quinto evento Grand Slam que emanou em 15 de fevereiro de 2025, no Brisbane Entertainment Center em Brisbane, Queensland, Austrália.

Toni Storm “atemporal” lutou contra Mariah May pelo campeonato mundial da AEW Women no evento de espetáculos. O show se tornou a terceira maior porta da história promocional, pois atraiu uma porta de cerca de US $ 1,3 milhão.

2. Tudo em 2024 – US $ 6,5 milhões

O 2024, também promovido como todos em Londres no Estádio de Wembley ou simplesmente tudo em Londres foi a segunda edição do PPV que emanou em 25 de agosto de 2024, no Wembley Stadium, em Londres, Inglaterra. Um total de doze jogos foram disputados no show.

Bryan Danielson lutando contra o Swerve Strickland para o AEW World Championship foi o principal evento de PPV. O programa está atualmente em segundo lugar na história promocional, pois atraiu uma porta de cerca de US $ 6,5 milhões.

1. Tudo em 2023 – US $ 10 milhões

A edição de 2023 de All In foi a primeira edição do PPV que emanou em 27 de agosto de 2023 no Estádio Wembley em Londres, Inglaterra. O evento foi a estréia da promoção no Reino Unido, também foi o primeiro evento AEW AEW PPV realizado fora da América do Norte.

Com uma porta total de US $ 10 milhões, o evento é a maior porta ao longo da história do Elite Wrestling. Semelhante à segunda edição, o 2023 All in Show apresentou a partida do AEW World Championship no evento principal em que o MJF derrotou Adam Cole para manter o título.

