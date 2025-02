As quatro principais previsões para a WWE Raw hoje à noite (10 de fevereiro de 2025): AJ Styles Faces Logan Paul, CM Punk

O episódio hoje à noite de The Red Brand conecta uma ótima antecipação

O episódio de Monday Night Emanate emanato hoje à noite da Bridgestone Arena em Nashville, Tennessee. O episódio 02/10 da marca Red tem uma grande expectativa entre os fãs, pois a construção em direção à câmara de eliminação continua com dois jogos de classificação estabelecidos para o programa.

Na partida de classificação feminina, Bayley lutará contra o campeão intercontinental feminino Lyra Valkyria, enquanto Rey Mysterio e Logan bloquearão as buzinas na festa de classificação masculina. O programa terá aparições das principais estrelas da marca vermelha, incluindo o campeão mundial dos pesos pesados ​​Gunher, AJ Styles, a campeã mundial Rhea Ripley e muito mais.

Antes do programa desta semana em Nashville, vamos dar uma olhada nas quatro previsões do episódio 02/10 da marca de rede.

4. Roxanne Pérez interfere

Depois de uma performance impressionante na festa feminina do Royal Rumble, Roxanne Pérez está agora programado para a lista principal, pois está programado para enfrentar Raquel Rodríguez em uma partida de classificação da câmera de eliminação feminina, presumivelmente na próxima semana. Pérez está envolvido em uma disputa contra Bayley e as duas estrelas estão prontas para lutar contra o campeão feminino da NXT Giulia em um jogo de ameaça triplo no Dia da Vingança do NXT.

Roxanne Pérez está aparentemente em Nashville, onde a WWE Raw acontecerá na segunda -feira à noite! Ele foi anunciado para Raw em Charlotte, NC, Carolina da Norte, na próxima semana, em 17 de fevereiro contra Raquel Rodríguez em uma classificação de câmera de eliminação, Raw Star Bayley e Pérez têm um NXT … pic.twitter.com/tfbq8jwqea – WrestLealk (@wrestotalk_tv) 10 de fevereiro de 2025

Pérez publicou uma publicação do IG Story de seu estar em Nashville, o que significa que existe a possibilidade de que a ex -campeã do NXT faça uma aparição no programa hoje à noite e interferirá na partida de classificação da câmara feminina entre Bayley e Lyra Valkyria .

3. Logan Paul se qualifica

Logan Paul ‘The Maverick’ está pronto para combater Rey Mysterio no partido de classificação da câmara de eliminação masculina. O vencedor se juntará a John Cena, CM Punk e Drew McIntyre na partida da Câmara em 1º de março.

Na semana passada, Paul custou Mysterio, a equipe da gravadora contra o New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods) e mostrou que ele não tem medo de fazer truques sujos. Logan provavelmente usará as mesmas táticas para vencer e usar sua velocidade contra o veterano que provavelmente se qualifica para a festa da câmera.

2 cm punk – Seth Rollins Brawl

A animosidade entre CM Punk e Seth Rollins levou o centro do palco mais uma vez após o segmento entre Rollins e Sami Zayn, antes do confronto de Zayn com punk na parte de qualificação da câmara de eliminação.

“Eu sei que você não gosta de CM Punk sempre! – Seth Rollins para Sami Zayn#Wown pic.twitter.com/mhtahisrv7 – O movimento – Pro Wrestling (@ThemovementXx) 4 de fevereiro de 2025

Após o segmento, Punk fez sua entrada e as duas estrelas começaram a lutar, o que foi facilmente frustrado com os funcionários. No entanto, parecia que Punk estava ofendido pelas duras palavras que Rollins tinha a dizer sobre ele durante o segmento com Zayn e, após sua vitória na semana passada, ele poderia enfrentar Rollins hoje à noite, provavelmente começando outra luta.

1. AJ Styles confronta Logan Paul

O AJ Styles retornou durante o Royal Rumble Male Match e no programa Fallout na semana passada, o gerente geral Adam Pearce anunciou que Styles se juntará à marca vermelha. Styles está pronto para aparecer no programa desta noite.

Existe a possibilidade de Styles enfrentar Logan Paul, já que foi quem o eliminou furtivamente na partida de Rumble quando Styles tentou o antebraço fenomenal das cordas. Os fãs já estão especulando e esperando um confronto entre as duas estrelas após o retorno dos estilos.

Como o CM Punk reagirá às duras palavras que Seth Rollins havia dito sobre ele na semana passada? Quem você acha que se qualifica nos dois jogos anunciados no programa hoje à noite? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

