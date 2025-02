As quatro principais surpresas que poderiam ser reservadas para a WWE Smackdown (7 de fevereiro de 2025)

A WWE procurará construir para a câmara de eliminação de 2025

O Royal Rumble 2025 entregou uma noite inesquecível, com jogos de título emocionantes e luta contra assinaturas de Rumble, começando o caminho para a WrestleMania.

Agora, a viagem continua enquanto a WWE é construída em direção à câmara de eliminação. A WWE Smackdown, que ocorre no FedEx Forum em Memphis, Tennessee, está pronta para abordar todas as consequências do Rumble, mantendo os fãs alertas. Aqui estão quatro surpresas que poderíamos ver:

4. Os ganhos das ruas se tornam bandidos

O retorno dos lucros das ruas em Royal Rumble foi explosivo e controverso. Durante o jogo de título de tag tag tag da TAP contra as metralhadoras de DIY, os lucros interferiram, usando a muleta de Angelo Dawkins para obter suas armas e custar-lhes o jogo.

Mas eles não terminaram. Depois que DIY comemorou sua vitória, Montez Ford e Dawkins lançaram um ataque brutal, apresentando aos campeões muletas e mantendo os títulos em alta. No SmackDown, os lucros podem continuar seu comportamento desonesto, enviando uma mensagem clara para a divisão de etiquetas: eles estão de volta e recebem ouro.

3. Charlotte Flair ataca Tiffany Stratton

Após sua vitória triunfante de Royal Rumble, Charlotte Flair vem fazendo ondas em todas as marcas da WWE. Em Raw, ele enfrentou a campeã mundial Rhea Ripley, que exigiu talento para desafiá -la na WrestleMania no que seria seu terceiro maior choque no palco. No entanto, Flair parece intencional para explorar suas opções, viajar para o NXT para conhecer Giulia, Roxanne Pérez e Bayley.

Agora, Flair olha para o campeão feminino Smackdown, Tiffany Stratton. Não se surpreenda se Flair der uma curva mais escura esta semana, dando uma surra cruel para Stratton. Se um turno do calcanhar estiver no horizonte de talento, esse confronto poderá solidificá -lo como o último antagonista que vai para a temporada da WrestleMania.

2. Retorno de retorno limpo

A ascensão do Solo Sikoa, como líder da linhagem, uma vez parecia imparável. Depois que Roman Reigns se afastou temporariamente, Sikoa assumiu o controle, formando sua própria facção com Tama Tonga, Tonga Loa e Jacob Fatu. No entanto, o impulso de Sikoa parou quando Reigns retornou, recuperou o título principal de tribal e derrotou Sikoa em uma dramática correspondência de combate tribal durante a estréia da Netflix da WWE RAW.

Desde então, Sikoa está ausente, deixando sua facção sem uma direção clara. Um retorno a Smackdown pode vê -lo reivindicar o controle de seu grupo ou iniciar um novo capítulo completamente. Seja reconstruindo ou buscando vingança por Reigns, o retorno de Sikoa retornaria a intriga à marca azul.

1. Randy Orton retorna para desafiar Cody Rhodes

Cody Rhodes está fora de uma luta exaustiva com Kevin Owens, mas com Owens agora fora de cena, o campeão indiscutível da WWE fica sem um oponente claro. Entre Randy Orton. O retorno do Viper poderia adicionar uma nova camada de imprevisibilidade ao SmackDown.

Enquanto Jey Uso está programado para conhecer Rhodes, ele parece mais provável de que Jey se concentre em Gunther, dada sua história histórica. O retorno de Orton não apenas agitaria as coisas, mas também daria aos fãs uma rivalidade de alto nível à medida que a WrestleMania progride.

