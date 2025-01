As seleções masculina e feminina da Índia entram nas finais da Copa do Mundo de Kho Kho

No sábado, as seleções masculina e feminina da Índia avançaram para a final da primeira Copa do Mundo Kho Kho. As indianas mais uma vez mostraram suas habilidades táticas ao vencer a África do Sul por 66 a 16 nas semifinais, enquanto a seleção masculina também garantiu sua vaga no grupo ao vencer o Rainbow Nation por 62 a 42. As Mulheres de Azul deram uma aula magistral tanto no ataque quanto na defesa, marcando um confronto final emocionante contra o Nepal. Os anfitriões começaram o Dream Run em grande estilo, cortesia de Chaithra B, que continuaram mesmo depois de Nazia Bibi e Nirmala Bhati terem sido apanhadas pelos defesas. Ela marcou 5 pontos sozinha antes de ser eliminada por Sinethemba Mosia da África do Sul.

Isso foi o suficiente para deixá-los a 8 pontos da África do Sul no final do primeiro saldo, proporcionando-lhes um excelente início de partida.

Na segunda rodada, Reshma estava em plena forma, com as indianas derrotando as jogadoras sul-africanas em vários jogos, conquistando pontos importantes ao longo do caminho. Isso se mostrou importante para a equipe, já que o placar foi de 33 a 10 a favor das Mulheres Azuis.

O Dream Run para a seleção feminina indiana na segunda partida fechou a curva 3 com Vaishnavi Powar, Nasreen Shaikh e Bhilardevi lutando por uns bons 5 minutos. Seus 5 pontos decidiram a terceira rodada, e o placar foi de 38 a 16, o que lhes deu uma posição forte ao final dos 7 minutos do confronto semifinal.

O set mais longo dos sul-africanos na curva quatro durou apenas 1 minuto e 45 segundos, e os indianos garantiram a vaga na final.

As nepalesas se classificaram para a final depois de vencer Uganda por 89 a 18 nas semifinais.

Indianos passam pela África do Sul

Numa cativante demonstração de habilidade e resiliência, a equipa masculina indiana Kho Kho superou um forte desafio da África do Sul.

Um bom início dos jogadores sul-africanos impediu Pratik Waikar e Aditya Ganpule de participarem no Dream Run, com grande parte do crédito a ir para o seu Wazir.

Os atacantes então levaram Mehul e Sachin Bhargo para uma batalha acirrada no segundo jogo, mas Aniket Pote arrastou seu jogo para 2 minutos e 38 segundos. Isso resumiu o primeiro turno, em que os sul-africanos marcaram 18 pontos.

A equipe indiana de ataque respondeu fortemente na curva 2 com Nikhil B em boa forma e uma dura luta pela frente. Com apenas 14 pontos em comparação com os 20 pontos dos sul-africanos, Aditya Ganpule e Gowtham M colocaram a equipe de volta ao jogo com seu jogo expansivo, garantindo que o placar fosse 24-20 no final do segundo saldo.

Khozi, da África do Sul, foi a principal ameaça para os defensores indianos no terceiro saldo. Ele fez com que o time Azul fosse eliminado em 2 minutos, impedindo o Dream Run e igualando o placar.

Ramji Kashyap, Pabani Sabar e Suyash Gargate melhoraram este tempo para 2 minutos e 30 segundos no segundo set, enquanto os sul-africanos aumentavam a vantagem para 38. Quando o terceiro set chegou ao fim, o placar estava em 42-28, criando um reviravolta emocionante na busca por uma vaga na final.

Akash Kumar ajudou Khoza e Mehul a dar à Índia um início muito importante no quarto final. Faltando 5 minutos e 10 segundos para o fim, a diferença de pontos era de apenas 4 pontos, mas o capitão e Wazir Pratik Waikar deram a Khoza um excelente salto aéreo. Foi nesse ponto que Mehul aumentou a pressão com um movimento que os elevou acima de seus oponentes.

