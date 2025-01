Ás sérvio confirma que ruptura muscular o forçou a desistir do confronto semifinal

Novak Djokovic, 10 vezes vencedor do Aberto da Austrália, retirou-se da competição devido a uma lesão.

A Rod Laver Arena ficou chocada e atordoada durante a partida semifinal entre Novak Djokovic e Alexander Zverev. Depois de uma emocionante sessão de tênis no primeiro set, em que Zverev prevaleceu no final, Djokovic surpreendeu a todos ao se aproximar para apertar a mão do alemão, perdendo a partida.

Demorou um minuto para que a multidão e os torcedores de todo o mundo aceitassem a decisão do sérvio. Anteriormente, o jogador de 37 anos conquistou uma vitória dominante sobre Carlos Alcaraz nas quartas-de-final e esperava-se que vencesse esta partida com conforto.

Novak Djokovic se despede da Rod Laver Arena após se aposentar da semifinal contra Zverev no Aberto da Austrália. Parte da multidão o vaiava. Novak faz sinal de positivo. pic.twitter.com/cc17gt82fb – A carta do tênis (@thetennisletter) 24 de janeiro de 2025

O 10 vezes vencedor do Aberto da Austrália estava a apenas um triunfo do Grand Slam de seu 100º título e de um triunfo recorde do Grand Slam.

A sua reforma não surge do nada, já que ele próprio confessou ter sofrido uma lesão na virilha neste confronto com o Alcaraz. Antes da batalha semifinal, o sérvio também faltou a duas sessões de treinos, como Khel relatou anteriormente.

Tanto Djoker quanto o alemão jogaram um tênis incrível e o placar estava empatado, mas com um match point em oferta para Zverev no saque de Djokovic, o 25 vezes campeão do Grand Slam errou um voleio fácil para sofrer o set e, finalmente, a partida.

Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Djokovic revelou o motivo da concessão de uma vitória fácil a Zverev após o primeiro set. “Olha, é uma ruptura muscular. Há dois anos, você sabe, eu me saí melhor. Na quadra isso não me incomodou tanto. Desta vez não foi esse o caso.”

Apesar da saída decepcionante, o sérvio continua otimista quanto às chances de vencer no futuro. “Vou continuar… E enquanto eu sentir vontade de suportar tudo isso, estarei por perto.”

Djokovic venceu uma tacada pela última vez em 2023, no Aberto dos Estados Unidos. No entanto, Alexander Zverev lutará pelo seu primeiro título de Grand Slam, contra o atual campeão Jannik Sinner na final do Aberto da Austrália de 2025.

