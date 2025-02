As sete melhores músicas temáticas da WWE neste momento

A lista atual da WWE tem alguns nomes principais com músicas temáticas surpreendentes

As superestrelas da WWE são algumas das personalidades mais cativantes e maiores do que a vida do mundo. A empresa se esforça muito em sua apresentação ao público. Uma das partes mais intrigantes dessa apresentação são as canções temáticas dos lutadores, para as quais eles fazem sua entrada para aparições e partidas.

As músicas temáticas dos superestrelas são muito populares entre a platéia há décadas. Além disso, a atual lista ativa de superestrelas da WWE pertencente à era moderna também tem música de entrada convincente em seu nome. Aqui estão as sete melhores músicas temáticas do Khel Now hoje na WWE:

7. Rhea Ripley

Rhea Ripley tem uma das músicas de entrada mais dominante e fria da promoção. A música principal, chamada Demon in Yours Dreams Feat.

Além disso, Ripley costuma ser visto sincronizando a música a caminho do ringue, tendo muito relacionamento e significado com a música.

6. Seth Rollins

Seth Rollins teve algumas das músicas temáticas mais emocionantes durante sua carreira na WWE. Ele começou com temas como ‘Second Coming’ e ‘Monday Night Messias’ durante seus truques diferentes.

Sob sua atual pessoa visionária, Seth Rollins vai para a música ‘A visão do CFO $’ estreando em 2021 com alguns movimentos na chegada e depois fazer o público cantar sua música com ele.

5. Roman Reigns

A transformação de Roman Reigns no chefe tribal e deixando todos os vestígios do escudo foi concluída obtendo uma nova música principal, ‘The Head of the Table’. Ele foi à música em uma edição de 2021 de Smackdown para lutar contra Daniel Bryan (Bryan Danielson) em uma partida pelo título.

Três anos depois, Reigns entrou com uma versão atualizada da música, intitulada ‘I Amorness’ por Jim Johnston, que acrescentou a realeza e um comportamento cativante à sua personalidade e fez o universo da WWE levantar seus olhos no céu no céu a aparência de Roman Reina.

4 cm punk

O estado de CM Punk como jogador de eventos principais e ‘Best in the World’ foi consolidado quando recebeu uma música musical mais cativante na WWE. Em seu retorno à WWE em 2011, depois de deixar o Campeonato da WWE, Punk foi para a popular música Living Color, ‘Cult of Personality’.

Anos depois, em 2023, Punk retornou à WWE depois de uma década com uma versão remasterizada da música e tem sido uma parte definidora de toda a sua personalidade, ressoando muito com os fãs.

3. Cody Rhodes

Cody Rhodes, sem dúvida, tem uma das músicas temáticas mais convincentes do mundo da luta profissional. A música, chamada ‘Kingdom’ de Downstait, estreou como sua música principal fora da WWE.

No entanto, a música recebeu uma sensação mais cativante e se tornou a principal corrente ao retornar a Cody Rhodes WWE em 2022, especialmente o ‘woah’ que o pesadelo dos EUA faz junto com o universo da WWE.

2. Jey Use

Uma das grandes razões para a ascensão meteórica de Jey em 2024 foi sua principal música de entrada. A música principal, chamada ‘Main Eventish’, foi composta por vários artistas, incluindo Ali Theodore, Doug Davis, Ashwin Ganesan e Anthony Mirabella, e estreou sobre o movimento de Jey para Raw como uma estrela individual.

A música tende a unir o universo da WWE a sair de seus pulmões, com Jey que eu uso liderando o movimento, e é uma visão emocionante toda vez que sai.

1. John Cena

Depois que John Cena começou a fazer a transição para seu truque de super jantar em 2005, ele obteve uma nova música principal intitulada ‘You Can’t See Me’, que cantou. Ele se tornou sua música de entrada a caminho do WrestleMania 21, onde venceu seu primeiro campeonato mundial.

Desde então, tem sido um fator definidor do personagem de John Cena na televisão da WWE e se tornou uma das músicas mais populares da WWE de todos os tempos.

