As sete mudanças de título mais chocantes da WWE em 2024

O Universo WWE testemunhou algumas mudanças de título verdadeiramente chocantes no ano de 2024.

A WWE encerrou um dos anos mais notáveis ​​da história da empresa em 2024. Desde eventos e negócios que quebraram recordes até a ascensão de novas superestrelas, o ano viu de tudo. Outra grande parte deste ano para a empresa foram os momentos chocantes, especialmente aqueles que surgiram devido a grandes mudanças no título da WWE.

Muitas estrelas ganharam o ouro no campeonato quando os fãs não esperavam e ficaram surpresos ao ver essas mudanças. Aqui estão as sete mudanças de título da WWE mais chocantes em 2024:

7. Shinsuke Nakamura – Série Sobrevivente

LA Knight estava aproveitando a onda de grande sucesso como campeão dos Estados Unidos após sua vitória no SummerSlam. No entanto, o ímpeto da Megastar foi repentinamente prejudicado com o ressurgimento de Shinsuke Nakamura. A dupla se enfrentou pelo título dos EUA no Survivor Series em uma partida muito acirrada. Mas foi a crueldade do Rei do Estilo Forte que lhe deu a vitória e trouxe o reinado do título de LA Knight a um final chocante.

6. Kelani Jordan – NXT

Kelani Jordan, embora considerada uma atleta de destaque, nunca conseguiu cativar o público do WWE NXT. Além disso, quando a luta ladder foi definida para coroar a primeira campeã feminina norte-americana da WWE, a favorita dos fãs para vencer era Sol Ruca. Mas Kelani silenciou todos os céticos e subiu a escada para conquistar o título e se tornar o campeão inaugural de forma chocante.

5. Faça você mesmo: SmackDown

Depois que The Street Profits foram atacados nos bastidores, o SmackDown GM os substituiu por DIY para uma luta pelo WWE Tag Team Title contra Motor City Machine Guns. A amada tag team chocou o público quando Johnny Gargano usou táticas dissimuladas, revelando suas tensões com Tommaso Ciampa como um estratagema para ganhar os títulos de tag team e se tornando um vilão no processo.

4. Aliança Profana: Confronto de Castelos

WWE Clash at the Castle PLE aconteceu na Escócia, com as heroínas locais Alba Fyre e Isla Dawn competindo pelos títulos de tag team contra Shayna Baszler e Zoey Stark e as campeãs Jade Cargill e Bianca Belair. Em um momento inesperado, Fyre e Dawn surpreendentemente conquistaram os títulos e encerraram o reinado do título da Cargill e Belair mais cedo do que o esperado, conquistando grande apoio do público de sua cidade natal.

3. Liv Morgan – Rei e Rainha do Ringue da WWE

Liv Morgan enfrentou Becky Lynch no WWE King and Queen of the Ring PLE pelo WWE Women’s World Title. Morgan estava determinado a ganhar o título depois de falhar em uma batalha real, mas a multidão estava se unindo atrás de The Man. No entanto, foi a distração inoportuna de Dominik Mysterio que levou Morgan a destronar Lynch pelo título e surpreender a multidão. . audiência na Arábia Saudita.

2. Sami Zayn – WrestleMania 40

Gunther entrou na WrestleMania XL como o atual Campeão Intercontinental da WWE por 666 dias, com Sami Zayn como seu oponente. Assim como Gunther, nem mesmo os fãs esperavam que Zayn encerrasse seu reinado dominante, mas eles estavam firmemente atrás do Underdog from the Underground. No final, Gunther deixou seu excesso de confiança levar a melhor sobre ele, permitindo que Sami Zayn capitalizasse e chocasse o mundo ao encerrar o reinado de Gunther no The Show of Shows.

1. Bron Breakker – WWE RAW

Jey Uso conquistou o WWE Intercontinental Championship de Bron Breakker em uma das noites mais emocionantes do Monday Night RAW. No entanto, os fãs ficaram chocados ao ver seu reinado tão disputado pelo título terminar em apenas alguns dias nas mãos de Breakker em outubro, cortesia da interferência de Solo Sikoa e sua linhagem.

