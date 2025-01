As sete principais estrelas da TNA que podem aparecer no WWE Royal Rumble 2025

As estrelas da TNA Wrestling fizeram aparições notáveis ​​​​em partidas anteriores do Royal Rumble.

WWE e TNA apresentaram uma parceria notável em 2024, onde os fãs de wrestling viram muita troca de talentos entre a TNA e o WWE NXT para vários shows. Após a colaboração bem-sucedida, foi anunciado recentemente que ambas as empresas assinaram um acordo plurianual para mais crossovers e o desenvolvimento de estrelas do WWE NXT e da TNA.

Além disso, isso tornou uma grande possibilidade de que o Universo WWE pudesse ver algumas estrelas da TNA Wrestling fazendo suas aparições nas lutas Royal Rumble deste ano, como viram em anos anteriores com Mickie James e Jordynne Grace. Aqui estão os sete principais nomes da TNA que podem participar das partidas Royal Rumble de 2025:

7. AJ Francisco

AJ Francis competiu anteriormente na WWE sob o nome de ‘Top Dolla’ como metade da carismática facção Hit Row. Infelizmente, a WWE o libertou em 2023. Mas ele encontrou um grande ressurgimento com seu tempo na TNA e outras promoções. Isso pode levar a uma possível aparição da ex-estrela da WWE no 2025 Royal Rumble como uma aparição surpresa.

Leia também: Todas as estrelas confirmadas para o WWE Women’s Royal Rumble 2025 até agora

6. Cinza para elegância

Ash by Elegance foi regular da WWE por muitos anos sob o nome de Dana Brooke. Mas ele deixou a empresa e fez sua estreia na TNA em janeiro de 2024. Desde então, sua popularidade e fama atingiram o próximo nível. Além disso, ela também fez uma aparição no NXT Battleground PLE, o que pode significar que o Universo WWE poderá vê-la novamente como parte da partida Women’s Rumble 2025.

5. Alecrim

Rosemary foi outro talento da TNA que apareceu na programação televisiva do WWE NXT. Ela lutou contra a proeminente estrela do NXT Kelani Jordan. Apesar de perder a partida, sua presença demoníaca deixou marca no público. Além disso, os fãs poderiam testemunhar a estrela sombria da TNA novamente com uma aparição no Royal Rumble feminino.

4. Masha Slamovich

Masha Slamovich é uma das estrelas do TNA Wrestling de primeira linha no elenco e também é a atual campeã do TNA Knockouts. A cativante estrela participou recentemente de um show do NXT para assistir à competição lá. Além disso, como visto no passado, Masha poderia se juntar às ex-campeãs dos Knockouts Mickie James e Jordynne Grace para entrar no WWE Women’s Royal Rumble como campeã da TNA.

Leia também: Todas as estrelas confirmadas para o WWE Royal Rumble 2025 masculino até agora

3.Nic Nemeth

Nic Nemeth se tornou um nome conhecido no mundo do wrestling profissional por sua passagem pela WWE como Dolph Ziggler. Ele esteve na empresa por mais de uma década, mas nunca se posicionou como um dos melhores. No entanto, após sua saída da WWE, ele reina no topo da TNA Wrestling como Campeão Mundial e pode ser uma escolha popular para os fãs nostálgicos da WWE vê-lo participar do Royal Rumble este ano ao lado de seus ex-companheiros de equipe.

2. Jordynne Graça

Jordynne Grace teve uma grande presença na parceria da WWE com a TNA no ano passado. Juggernaut fez sua primeira aparição na WWE como um participante surpresa no Royal Rumble. Ela então desafiou Roxanne Perez pelo título feminino do NXT no No Mercy e fez mais algumas aparições depois disso. Grace conhece bem o cenário da WWE e é uma grande possibilidade de competir novamente no Royal Rumble feminino este ano.

1.Joe Hendry

O Universo WWE disse seu nome e ele apareceu no NXT, Joe Hendry. A cativante estrela escocesa tornou-se uma grande figura no WWE NXT após sua crescente popularidade no mundo do wrestling. Além disso, ele até desafiou Ethan Page pelo NXT Championship e há rumores de que será um participante surpresa no Royal Rumble masculino de 2025, o que pode ser um momento memorável por si só.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.