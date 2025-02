As tensões políticas são redobrados pela grande ansiedade de hóquei do Canadá

Os fãs do Canadá incentivam seu time enquanto levam ao gelo antes do jogo de hóquei na frente de 4 nações contra os Estados Unidos em Montreal na noite de sábado.Fotografia: Graham Hughes/AP

Como sempre, os canadenses se aproximaram do último torneio internacional de hóquei, o confronto das 4 nações, com preocupação. Apesar do talento de primeiro nível e do vencedor histórico, o sentimento de que o Canadá poderia estar fora de seu jogo é uma preocupação perene. Mas em 2025, é particularmente profundo, principalmente devido aos americanos.

Desde a última vez que o Canadá jogou nos Estados Unidos em um torneio de elite em 2016, os canadenses viram que o programa americano cresce cada vez mais, enquanto o próprio Canadá perdeu sua abordagem. Entre as preocupações mais prementes tem sido o objetivo. Canadá, ou Quebec, com maior precisão, produziu goleiros dominantes em excesso por décadas. Não mais. Todos são americanos agora.

E os juniores do mundo há dois meses não ajudaram as coisas. O Canadá lançou aquele torneio em gelo caseiro com uma equipe que poucos pensamentos representavam com precisão o melhor talento do país (que o hóquei do Canadá, moda nacional típica, moda nacional típica, Quase pediu desculpas essa semana). Então os americanos ganhou tudo (de novo)Com uma equipe que estava mais empilhada possível.

Portanto, se a redenção da reputação, ou uma simples recalibração do domínio do hóquei, estava tudo o que estava em jogo durante as competições picantes na noite de sábado entre o Canadá e os Estados Unidos: os americanos veio de trás para vencer por 3-1 – ainda teria sido um desastre. E não cometem erros, os direitos do Bluff estavam em jogo. Mas havia mais nisso.

Quando ele projetou o torneio de confronto das 4 nações, a NHL nunca poderia ter previsto que esse confronto de Marquesina pousaria em um momento de tanto acrimônio político bilateral, ou que a atmosfera dentro e fora do centro de Campana seria tão febril, Nem tudo o que eles estariam tão trabalhados em um problema comercial que, na superfície, não tem nada a ver com jogadores de hóquei. Mas, graças ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aqui estamos nós.

O hóquei nunca foi separado da economia cruzada. De uma maneira ou de outra, seja na taxa de câmbio, a realocação do equipamento ou dos impostos (para citar alguns problemas recorrentes), o relacionamento geopolítico dos estados unidos do Canadá sempre ressoa no jogo. Na verdade, eu poderia argumentar que a razão pela qual há tão veemência da faixa de estrela, incluindo Em Montreal no sábado – Quando surgem disputas entre países, é porque o relacionamento parece ainda mais agudo no hóquei do que em qualquer outro lugar. Porque é no hóquei onde os americanos devem mais ao Canadá.

De todas as exportações canadenses para os Estados Unidos, que tem o maior impacto na psique canadense é o hóquei. O petróleo é importante para Albertanos, hidroeletricidade para Quebecois, Potash to Saskatchewanians e assim por diante. Mas o hóquei, bem, isso é do Canadá. Ninguém mais teria se não fosse para nós. Mas desde a sua criação, o hóquei nunca foi totalmente do Canadá, porque os americanos sempre estiveram lá. Jogando, é claro, mas mais do que tudo, monetizando -o, comercializando -o e usando esse recurso canadense para se tornar um poder por si só. E nunca pareceu justo.

“A comunidade canadense investe muito em produção, por assim dizer, com bons jogadores de hóquei: cria o ambiente social que incentiva os jovens jogadores a aspirar à grandeza no esporte e dedicar as longas horas de prática necessárias; Ele fornece areias para jogar e treinadores para aperfeiçoar suas habilidades. O tamanho do investimento é frequentemente considerável “, canadense e olímpico acadêmico, Bruce Kidd, escreveu em 1970. O desenvolvimento dos jogadores (que obviamente inclui muitas meninas e mulheres) é um investimento comunitário que deve apreciar essa comunidade, mas não é, escreveu ele. Em vez disso, o jogo é vendido aos canadenses pelos americanos. “Se não for exportado diretamente para venda nos Estados Unidos, os melhores jogos são vendidos aqui no Canadá em condições de monopólio a preços escandalosos”. O Canadá bombeia jogadores de hóquei e os americanos são enriquecidos.

De muitas maneiras, nada mudou nos últimos 45 anos. O Canadá ainda mantém um excedente de hóquei, mas sempre parece que os americanos se beneficiam mais dele do que os canadenses. Talvez se estivermos falando sobre medidas de retaliação que o Canadá pode tomar contra os Estados Unidos em um futuro próximo, o hóquei deve fazer parte da conversa, por exemplo, uma tarifa de 25% adicionada a todos os jogadores canadenses de uma equipe americana, paga ao governo do Canadá. Isso é obviamente ridículo. Mas assim é: a guerra da taxa, a conversa da anexação, o canard de crime transfronteiriço. No entanto, como é bobo, graduou coisas, embora se espera que não seja irreparável. Afinal, ainda precisaremos de alguém para jogar hóquei. Porque, por mais que o hóquei pertence ao Canadá, seria muito menos divertido e muito menos interessante, se o mantivermos por nós mesmos. É por isso que sempre o compartilhamos com nossos melhores amigos, para sempre na dívida (hóquei) do outro.