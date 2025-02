O brasileiro fez sua segunda participação especial para seu clube de infância.

A sensação brasileira registrou algumas estatísticas terríveis durante sua segunda estréia completa para o Santos Ciudad Ciudad Club no campeonato Paulista.

Após seu forte contrato com a Al-Hilal, uma equipe da Liga Pro Saudita, foi demitida, o ex-atacante de Barcelona e Paris Saint-Germain se viu de volta onde tudo começou. Foi após apenas sete jogos que o período do Oriente Médio evoado pelos ferimentos foi interrompido.

Neymar decidiu voltar ao clube, onde se estabeleceu como um dos jogadores mais promissores do futebol.

Neymar concordou com um contrato inicial de seis meses com o Santos após muita especulação e sua intenção de se juntar a Lionel Messi e Luis Suarez na equipe da MLS Inter Miami. Ele saiu como substituto em um empate em 1 x 1 com o Botafogo, marcando sua primeira aparição para eles desde 2013.

Em uma reunião com o Novorizontino, Neymar foi incluído no alinhamento inicial, mas não fez muito durante os 75 minutos de um jogo que terminou em um empate sem gols. O criador dos jogos de 33 anos não conseguiu registrar um único tiro na porta, perdeu a bola 24 vezes e terminou apenas um de seus oito dribles.

A porcentagem de aprovação bem -sucedida de Neymar foi de apenas 79%, indicando que ele ainda tem muito trabalho a ser feito. Depois de receber a recepção de um herói em Santos, o maior goleador de todo o tempo do Brasil procurará uma maneira melhor nas próximas semanas, enquanto embarcou em uma viagem que poderia levá -lo à Copa do Mundo de 2026.

Neymar ainda não é nada. Desde o ano passado, o atacante mal jogou futebol devido a lesões. Primeiro, ele foi reservado com uma lesão que terminou a temporada e, quando voltou, a estrela mais uma vez sofreu uma lesão nos tendões.

Levará tempo para coletar o ritmo, encontrar sua forma e retornar ao seu melhor momento antes dos jogos de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil no próximo mês.

