As três equipes com mais vitórias contra o Manchester United na Premier League

O Manchester United é possivelmente o maior e mais bem-sucedido time da Inglaterra. Eles são conhecidos por sua era de grande sucesso sob o comando da lenda Sir Alex Ferguson. O United foi decente contra Sir Alex Ferguson e competiu muito bem.

No entanto, Sir Alex Ferguson desencadeou uma era de domínio na qual só terminou em terceiro duas vezes em 26 anos. No total, Ferguson ganhou 38 troféus, incluindo 13 títulos da Premier League, cinco FA Cup e dois títulos da UEFA Champions League.

Muitos dirigentes tentaram suceder Sir Alex Ferguson, mas falharam em Old Trafford. Apesar do sucesso, os Red Devils perderam muitas vezes para algumas equipas de topo da Premier League. Até Sir Alex Ferguson teve seu quinhão de derrotas contra esses adversários.

Vamos dar uma olhada nos três times com mais vitórias contra o Manchester United na Premier League.

3.Liverpool – 20

O único clube digno de ser comparado ao estatuto lendário do Manchester United. Apesar da longa seca de títulos, ninguém considerava o Liverpool uma equipa fraca, nem mesmo durante a queda. No geral, o Liverpool está quase no mesmo nível dos Red Devils em quase todos os troféus, exceto na UEFA Champions League, onde está bem à frente.

A vitória com maior pontuação do Liverpool foi na partida por 7-4 contra o Manchester United na temporada 1907-08. No entanto, eles alcançaram esse feito incrível mais uma vez na temporada 2022-23, derrotando implacavelmente o Manchester United por 7-0. Outra menção notável é a vitória por 5 a 0 em Old Trafford na temporada 2021-22.

2. Cidade de Manchester – 20

Obviamente, os últimos anos, especialmente a partir de 2010, mostram o quão dominante o Manchester City tem sido no clássico de Manchester. O City ganhou mais derbies e troféus do que o Manchester United desde 2010. No entanto, para um grande clube como o United, a história sempre será um fator crucial.

Apesar de dominar ultimamente, o Man United continua forte com vitórias em comparação ao City no clássico de Manchester. O City venceu o United 20 vezes no PL depois de disputar apenas 55 partidas.

1.Arsenal – 21

Os Gunners foram a certa altura o único time que representava uma ameaça contra o Manchester United de Sir Alex Ferguson. No geral, em sua história, a maior vitória conquistada contra o Man United foi uma vitória por 5 a 0 na quarta rodada da Copa da Inglaterra. O Manchester United é o time que mais enfrentou o Arsenal na Premier League.

