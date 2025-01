As três principais histórias possíveis para John Cena enfrentando Road to WWE WrestleMania 41

John Cena iniciará em breve sua turnê de aposentadoria

Na WrestleMania 2025, os fãs da WWE verão John Cena acenar para a câmera e correr para o ringue pela última vez. A primeira luta de Cena na WrestleMania ocorreu na WrestleMania XX, quando ele derrotou Big Show para ganhar o Campeonato dos Estados Unidos há mais de duas décadas.

Avançando para a WWE WrestleMania 41 e Cena terá um recorde de 10-5 no maior palco de todos. Cena já enfrentou Shawn Michaels, The Rock e The Undertaker na WrestleMania, mas quem ele enfrentará em sua última luta no Showcase of the Immortals?

John Cena tem vários caminhos para a WrestleMania. O Royal Rumble e a Elimination Chamber podem levar a uma luta pelo campeonato em Las Vegas. Cena pode até trabalhar com talentos mais jovens na preparação para o show de duas noites.

Então aqui estão as três estrelas que John Cena pode enfrentar em sua batalha final no Mania:

John Cena x Cody Rhodes

Não podemos falar de campeões mundiais sem abordar o atual rosto da empresa, o campeão da WWE Cody Rhodes. Uma hipotética luta entre os dois deverá ocorrer em 2025. O ex-rei da colina versus o atual rosto que comanda o show.

Cena e Rhodes podem facilmente fornecer uma dinâmica individual, que anteriormente funcionou bem. Os fãs podem esperar uma continuação do conflito Cena/Rock na WrestleMania 28, com Cena criticando o Campeão do Povo por trabalhar meio período e partir para Hollywood.

John Cena x Gunther

Os fãs esperam que Cena almeje um 17º campeonato WWE recorde em 2025, já que esta será sua última passagem pelo negócio. Do jeito que as coisas estão, Cena e Ric Flair compartilham o recorde atual, mas a WWE pode dar as cartas em Cena, que ganhou todos os seus campeonatos mundiais na WWE.

Gunther parece ser o mais provável dos dois campeões mundiais para desafiar Cena na WrestleMania. A dinâmica calcanhar/face, um encontro pela primeira vez e um resultado desconhecido tornam esta partida intrigante entre o maior de todos os tempos e o Ring General.

John Cena x Roman Reigns

Roman Reigns é um dos maiores Superstars da WWE desta época. Já vimos a última sequência entre John Cena e Roman Reigns. Mas já faz muito tempo. O Tribal Chief então derrotou Cena para reter seu campeonato WWE, o que o mandou de volta ao hiato.

Se houver um cenário em que John Cena não possa se enfrentar por um campeonato, então quem seria melhor estrela do que Roman Reigns para se enfrentar nos shows do showbiz?

