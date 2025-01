As três principais partidas que devem ser adicionadas ao card de 6 de janeiro

Essas estrelas merecem a chance de mostrar seus talentos neste show histórico.

A promoção sediada em Stamford está se preparando para a tão esperada estreia do Monday Night Raw na Netflix, marcada para 6 de janeiro. Este episódio histórico será transmitido ao vivo do Intuit Dome em Inglewood.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no show histórico, incluindo o WWE Undisputed Champion Cody Rhodes, Bianca Belair, John Cena e o WWE World Heavyweight Champion Gunther.

Além disso, o ícone do hip-hop Travis Scott fará uma aparição especial. Quatro partidas de alto risco estão programadas para o show de estreia, incluindo uma disputa pelo título, duas partidas de rancor e uma partida tribal onde o Ula Fala está em jogo.

No entanto, ainda existem muitas estrelas que deveriam ter uma chance no histórico show do WWE Raw para mostrar seus talentos. Esses confrontos não apenas os ajudarão a mostrar seus talentos, mas também serão os confrontos favoritos dos fãs que contribuem para suas respectivas histórias.

3. Bronn Breakker x Dominik Mysterio

O Campeão Intercontinental Bron Breakker defendeu o título em uma luta Triple Threat contra Sheamus e Ludwig Kaiser. Breakker não apenas defendeu seu título, mas mostrou suas habilidades como lutador dentro do ringue e como estrela fora dele.

Por outro lado, Dominik Mysterio é um dos saltos mais odiados da promoção no momento. Embora não tenha tido muito sucesso em seu lançamento recente, isso não afetou sua comercialização. Dirty Dom recentemente lutou contra Breakker em uma dark match no episódio de 24/06/12 do Friday Night SmackDown.

Uma partida entre as duas estrelas em ascensão seria uma adição incrível ao show de estreia na próxima semana e certamente seria um sucesso, já que a capacidade atlética das duas jovens estrelas estaria em plena exibição.

2. Braun Strowman x Jacob Fatu

Os dois gigantes se enfrentaram recentemente durante o episódio da semana passada do SmackDown, onde Solo Sikoa’s Bloodline teve como alvo Sami Zayn e Jey Uso quando Sikoa enviou um aviso a Roman Reigns antes de seu confronto em 6 de janeiro.

Durante o ataque, Braun Strowman apareceu e logo entrou no ringue, gerando um confronto acirrado entre ele e Jacob Fatu. Os fãs na arena e online estavam enlouquecendo ao testemunhar o confronto dos dois gigantes.

No entanto, antes que Strowman e Fatu pudessem começar a partida, Tama Tonga interferiu agarrando as pernas de Strowman, permitindo que The Bloodline assumisse rapidamente o controle e derrotasse Strowman. Isso deixou um gosto amargo na boca dos fãs, pois eles queriam ver a batalha entre Strowman e Fatu.

A promoção poderia marcar um combate entre as duas estrelas para o episódio de estreia do Raw, já que combates como esses raramente acontecem e cada vez que acontecem, com certeza gera muito buzz no fandom.

1. Damian Priest contra Finn Bálor

Os fãs da WWE provavelmente acreditavam que a rivalidade entre os ex-membros do Judgment Day havia acabado, mas Finn Balor provou que eles estavam errados quando atacou Damian Priest durante sua luta pelo título contra Gunther no Survivor Series 2024 PLE.

O ataque reacendeu a rivalidade entre os dois, já que Priest ainda não esqueceu a traição que sofreu nas mãos de Balor, que Balor seguiu expulsando Priest do Dia do Julgamento. Priest tornou sua vingança um pouco emocionante ao custar a Balor e JD McDonagh o título de Tag Team da WWE contra War Raiders.

A adição de War Raiders à equação neutralizou repentinamente o jogo dos números a favor de Priest. A promoção deveria reservar uma partida entre as duas estrelas para o episódio de estreia, pois não seria apenas uma grande adição ao card, mas também ajudaria a impulsionar a carreira de singles de Balor após a perda dos títulos de tag team.

Que partidas você deseja que a WWE adicione ao episódio de estreia do Raw? Você concorda com nossas seleções? Deixe-nos saber seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

