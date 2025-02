O versátil Australia Ashleigh Gardner foi nomeado na quarta -feira como o capitão Gujarat Giants na Premier League, a partir deste mês. O jogador de 27 anos substituiu outro forte australiano Beth Money, que agora se concentrará apenas em seu piscar. A terceira edição do torneio começa em 14 de fevereiro, e o Giants Giants lida com o Royal Challengers Bengaluru. O Guid Saltarat Giants conquistou o quinto e o último em duas edições da WPL, desde a sua criação em 2023. O personagem principal da equipe australiana, Gardner estreou em 2017 e jogou 95 T20Is, marcando mais de 1.400 corridas e levando 78 gols com ele. Off-spin.

A vencedora do prêmio Belinda Clark Award, prestigiada honra no críquete feminino australiano, desempenhou um papel fundamental na conquista de ouro em seu país nos Jogos da Comunidade das Nações em 2022 e foi um “Jogador do Torneio” na Copa do Mundo no The World in the Copa do Mundo T20 na África Austral na África do Sul, na África do Sul, em W em W em W na África do Sul. 2023.

Parte integrante dos Giants Gujarat desde o início da liga, Gardner marcou 324 marchas e marcou 17 gols.

“É uma honra absoluta para mim ser chamado de capitão Gujarat Giants. Eu adorava fazer parte dessa equipe e estou feliz por poder liderar esse grupo fantástico na próxima temporada “, disse Gardner na edição.

“Temos uma ótima mistura de jogadores jovens e experientes e muitos talentos indianos em nossa composição. Estou ansioso para trabalhar com a equipe e deixarei nossos fãs orgulhosos. O treinador Gujarat Giants, Michael Klinger, chamou Gardner de concorrentes ferozes com muita tática.

“Ele é um concorrente feroz. Sua consciência do jogo, a dica tática e a capacidade de inspirar os jogadores tornam a escolha perfeita para o capitão Gujarat Giants. Acreditamos que ele liderará a frente e liderará a equipe a uma campanha bem -sucedida “, disse Klinger.

“Gostaria de agradecer (Beth) dinheiro por sua liderança altamente valorizada. Agora ela poderá se concentrar na execução dos portões e na abertura da composição piscando. Ele ainda é o principal líder do nosso grupo. Sanjay Adesar, diretor de negócios da Adani Sportsline, dono da franquia, disse perto de Gardner, a equipe espera apresentar apresentações de estrelas.

“Gardner incorpora o espírito dos gigantes Gujarat com sua dedicação, habilidades e liderança. Sua indicação como capitão repete nosso compromisso com a construção de uma equipe de classe mundial, que compete no mais alto nível. Estamos convencidos de que a equipe colocará a banda, a equipe, a banda colocará a banda, entrará na Star Performance em WPL – ele disse.

