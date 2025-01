Ashton Jeanty, da Boise State, declara para 2025 NFL Draft: Heisman vice-campeão projeta como RB número 1 na classe

O running back da estrela de Boise State, Ashton Jeanty, declara para 2025 Draft da NFLanunciado nas redes sociais. A decisão vem depois de uma temporada júnior de destaque, na qual ele correu para 2.601 jardas e 29 touchdowns. Apenas o antigo estado de Oklahoma e NFL A estrela Barry Sanders nunca correu para mais jardas em uma temporada.

Jeanty terminou em segundo lugar no Troféu Heisman, votando atrás da estrela do Colorado, Travis Hunter, e é considerado o melhor running back na classe draft de 2025, de acordo com o CBS Sports NFL Draft Prospect Rankings.

“A oportunidade de jogar na NFL é um sonho meu e tenho orgulho de representar Boise State e todos aqueles que me ajudaram no caminho para o próximo nível”, escreveu Jeanty em um post nas redes sociais anunciando sua decisão. .

O nativo do Texas veio para Boise State como um candidato quatro estrelas da classe de 2022 e causou um impacto imediato, correndo para 821 jardas e sete touchdowns em 156 corridas como calouro. Suas 5,26 jardas por carregamento prenunciaram o domínio que viria nas próximas duas temporadas.

No segundo ano, Jeanty se tornou uma força imparável, com média de 6,1 jardas por corrida e totalizando 1.347 jardas corridas. Ele também apareceu como recebedor em 2023, com 569 jardas e cinco touchdowns em 43 recepções. O dinamismo multifacetado teria feito de Jeanty talvez o jogador mais cobiçado do portal de transferências.

No entanto, ele optou por permanecer leal aos Broncos e retornou a Boise State para liderar o programa em um livro de histórias em 2024. Jeanty ultrapassou 100 jardas corridas em todos os 14 jogos de Boise State enquanto liderava os Broncos aos playoffs do futebol universitário.

Rascunho de Jeanty

Jeanty é considerado o raro running back que poderia ser escolhido no primeiro turno. Nem uma única derrota foi retirada na primeira rodada dos draft de 2022 e 2024, e apenas duas na primeira rodada do draft de 2023. No entanto, Jeanty é uma escolha consensual entre os 20 primeiros nas provocações mais recentes dos especialistas em draft da CBS Sports.

O analista Ryan Wilson projeta Jeanty na 9ª posição em seu último rascunho simulado. Jeanty se tornou o 13º jogador geral na classificação geral do Draft da NFL de 2025 da CBS Sports e o comparou ao lendário running back Marshawn Lynch.

“Ashton Jeanty é um running back robusto, mas rápido, com o melhor equilíbrio de contato que já explorei”, diz o perfil de draft de Jeanty na CBS Sports. “Ele é essencialmente impossível de derrubar no primeiro contato. Ele pode jogar em uma zona ou esquema de poder porque pode ser um corredor norte-sul suave ou fazer os defensores errarem com golpes laterais no buraco. Ele é muito esquivo com os pés. Sua velocidade é ótimo, mas não espetacular, e não será surpreendente vê-lo fazer algumas corridas longas na NFL também, já que ele frequentemente corre entre os tackles e encontra pequenos espaços para passar como recebedor e sofreu algumas quedas. durar temporada, mas ele certamente pode ser uma arma no jogo de tela, embora, no geral, esta seja uma das melhores perspectivas de RB que vimos na última década.

Impacto no estado de Boise

Jeanty deixa um legado incomparável em Boise State e será considerado o maior jogador da história escolar. O fato de ter permanecido por três temporadas foi uma grande vitória para um programa que passava por alguma instabilidade técnica durante o recrutamento e a carreira de Jeanty. Os Broncos certamente estavam preparados para este anúncio e inevitavelmente terão que passar por uma reformulação ofensiva em 2025.

O técnico Spencer Danielson promoveu Nate Potter a coordenador ofensivo na semana passada, depois que o coordenador ofensivo anterior, Dirk Koetter, anunciou que se afastaria de suas funções de jogador e assumiria a função de analista. Embora o jogador e a principal ameaça ofensiva sejam diferentes em 2025, espera-se que o quarterback Maddux Madsen retorne depois de ultrapassar 3.000 jardas de passe durante sua segunda temporada de redshirt.