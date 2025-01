Assista a Kennesaw State Owls vs. State Gamecocks: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Jax. Gamecocks estaduais @ Corujas estaduais de Kennesaw

Registros atuais: Jax. Estado 8-5, Estado de Kennesaw 8-5

O que saber

Kennesaw State está se preparando para seu primeiro confronto da temporada na Conference USA no sábado. Eles e o Jax. Os State Gamecocks se enfrentarão às 17h00 horário do leste dos EUA no KSU Convocation Center. Ambos chegam às suas partidas após grandes vitórias nos jogos anteriores.

Kennesaw State chega fresco depois de marcar o maior número de pontos em toda a temporada. Eles superaram Brewton-Parker por 112-77 no domingo. Com os Owls vencendo por 57 a 31 no intervalo, o confronto estava quase no fim.

Kennesaw State trabalhou em unidade e terminou o jogo com 26 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde novembro de 2023.

Enquanto isso, Jax. State humilhou Fort Valley State com uma vitória por 111-70. A vitória resultou em vitórias consecutivas para os Gamecocks.

O Kennesaw State aumentou seu recorde para 8-5 com a vitória, que foi a sexta consecutiva em casa. Quanto a Jax. Estado, eles estão em alta ultimamente: eles venceram três dos últimos quatro jogos, o que deu um bom impulso ao seu recorde de 8-5 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. Kennesaw State não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 81,1 pontos por jogo. Ele não é como Jax, no entanto. O estado está passando por dificuldades nesse departamento, pois teve uma média de 81,5. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

No futuro, espera-se que Kennesaw State vença uma disputa acirrada, exceto uma campainha. Quem pensa em jogar contra o spread deve ter isso em mente: o time não cobriu as últimas quatro vezes que enfrentou Jax. Estado.

Chance

Kennesaw State é um ligeiro favorito de 1 ponto contra Jax. Estado, de acordo com os últimos probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostadores neste caso, pois o jogo começou com 1 ponto de diferença e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 155,5 pontos.

História da série

Kennesaw e Jax State. Ambos os estados têm 2 vitórias nos últimos 4 jogos.