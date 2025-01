ASSISTA: A reação inestimável da estrela do oeste da Índia quando o spinner paquistanês Sajid Khan o joga no trenó durante o segundo teste

Um incidente engraçado de trenó ocorreu durante a segunda partida de teste no Paquistão – Índia Ocidental no Estádio Multan Cricket. Os spinners estão se divertindo no chão durante a partida, e a faixa oferece muito apoio. Não é de admirar que os rotadores de ambas as equipes se sintam mais confiantes. Como resultado, os paquistaneses tocando na mão direita, Sajid Khan, não hesitaram em desafiar os pańlars. Um dos momentos em que os afundados afundam Jomel Warrican do oeste da Índia está ganhando popularidade nas mídias sociais.

O incidente ocorreu durante a última bola da 59ª rodada da segunda rodada do oeste da Índia. Sajid realizou um aperto impressionante fora da rotação, e o Warrican, que tentou fazer um assassinato forte e lento, completamente perdido. Sajid se aproximou do tronco e o derrubou, com um gesto “Você não pode me ver”. A reação do Warrican foi interessante quando ele sorriu.

Assista aqui:

“!” O Warrican certamente não viu esse grande craque Sajid Khan! #PakvWionFancode pic.twitter.com/ofjiu5qf2q – Código do ventilador (fã @kod) 26 de janeiro de 2025

Kevin Sinclair liderou um trio de spin da Índia Ocidental para dar aos turistas que cheiram uma série de vitórias com o Paquistão em cordas com uma pontuação de 76-4 após o segundo dia em Multan no segundo teste no domingo.

Os corajosos jogadores do oeste da Índia marcaram 244 gols no segundo turno, o que deu aos anfitriões intimidar a meta de 254 runas no arremesso rotativo do estádio Multan. Nos troncos Saud Shakeel, ele era invencível aos 13 anos, e o vigia noturno de Kashif Ali em um. A Índia ocidental precisa de apenas seis gols mais para atrair uma série 1-1.

O Paquistão precisa exigir 178 viagens à vitória. Eles venceram o primeiro teste com uma diferença de 127 viagens, também em Multan.

Sinclair (2-41) abriu o portão, parando mais cedo em duas pernas do capitão do Paquistão, Shan Masood, e depois marcou um gol valioso de Babar Azam aos 31 anos.

Azam acrescentou 43 ao Ghulam Kamran, que caiu duas vezes, com dois e seis, mas esses erros não provaram ser caros para o oeste da Índia.

Gudakesh Motie fez dois pontos para Muhammad Hurraira, e Jomel Warrican demitiu Ghulama por 19.

14 gols caíram naquele dia, após o primeiro dia.

(Com entradas AFP)