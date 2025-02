Assista: “Acalme -se” Virat Kohli às 51 anos. Tom de Odi após o domínio da Índia vs. Paquistão no CT 2025 é viral

Ele aceita uma hora, aceita um homem! No domingo, foi Virat Kohli de novo! Com reuniões de perguntas em sua forma e Archi-Chistão antes dele, Virat Kohli voltou à multidão de seu ODI do século 51 para ajudar o Indiom (244/4 em 42,3 travessias) para derrotar o Paquistão (241) por seis gols em Dubai em Dubai em Domingo . As entradas de Kohli foram difíceis no campo lento de Dubai, porque ele não permitiu que Indy sofrava após o lançamento de Rohita Sharma. E de acordo com sua moda, Kohli acertou as corridas vencedoras e terminou perfeitamente sua tonelada de 51 toneladas.

Após o tom de Virat Kohli apontou para a multidão e parecia dizer “acalme -se, estou aqui”. O gesto se tornou viral.

Apesar do uso de tudo em seu arsenal, o próprio Virat acabou sendo um obstáculo que o Paquistão não conseguiu superar. Ele organizou uma classe mestre com um bastão para suceder a Índia e enviar o Paquistão à beira da eliminação. Graças à sua forma fértil, Virat terminou 14.000 corridas ODI, direcionando a Índia para uma vitória inesquecível sobre o amargo rival da Índia.

Na busca do gol de 242 velocidades, Rohit Sharma manteve seus fogos de artifício para Namemeem Shaha e começou um ataque estonteante antes de Shaheen Afridi limpar seu fã do meio com um iorquino selado em 20 (15).

Após uma rápida posição de abertura de 31 velocidades de Shubman Gill e Virat Kohli, eles mantiveram a Índia na Índia com um pouco de cautela e agressão. Gill desempenhou o papel de agressor enquanto Virat ancorou a parceria.

Como Nameem e Shaheen acabaram sendo ineficazes no PowerPlay, o capitão Mohammad Rizwan apresentou Telaway Haris Rouf ao ataque.

Em sua primeira partida, Haris quase teve um avanço depois que Gill puxou a bola direto para Khusdil Shah, que desperdiçou essa oportunidade. Depois de uma chance de soltar alguns rostos de mau humor, ele já era visível na síndrome do Paquistão.

Gill e Virat costuraram uma parceria de 69 velocidades antes que o misterioso spinner Abar Ahmed forçou um avanço. Ball Carrom, de Abrar, fez o truque, deixando Gill surpreso com um Tuł separado. Gill foi espancado por Spin Abara e retornou com 46 (52).

Shreyas Iyer combinou suas mãos com Virat e organizou uma parceria que quebrou a espinha da defesa do Paquistão. Virat aceitou a política de assistir a bola até o fim, enquanto Shreyas puxou muito oposto para manter o ataque do Paquistão à distância.

Com o golpe elevado, Virat enviou a bola em direção à fronteira para quatro para celebrar seu 74º ODI Fifty. A MelmOnics mudou do outro lado, mas a poderosa parceria entre Virat e Shreyas não conseguiu quebrar.

Aos 31 anos. Shreyas escolheu a rota aérea, jogando no campo e agarrando a bola sobre uma fúria central profunda para obter um máximo alto. Depois, ele se formou em 21 Cifty ODI com um single em 37º lugar.

No 39º lugar, a metade perfeita do Imam-ul-Haq de Khushdil Shah colocou o fim dos feitos de Shreyas em Crease com uma pontuação de 56 (67). Hardik Pandya entrou, jogou a bola para quatro e a puxou para Rizwan de Shaheen para retornar ao guarda -roupa de 8 (6).

Virat ainda trabalhou duro para o seu recorde 51. A idade de Odi e acabou marcando uma deliciosa cobertura sobre ele, selando com seis gols para a Índia com mais de sete antes.

Com as entradas de Ania