ASSISTA: Bła Form Suryakumar Yadav também continua no troféu de Ranii. A estrela da Índia limpa apenas se jogou em …

Após o BCCI Diktat, algumas das melhores estrelas marcam sua presença no troféu de críquete do primeiro -ministro Dominic. No entanto, sua taxa de sucesso não foi boa. O mais recente nome da lista no capitão indiano T20i Suryakumar Yadav. Após o final da Índia T20 contra a Inglaterra, Suryakumar Yadav se juntou às fileiras de Mumbai nas quartas de final do troféu de Rani contra Haryana, em Eden Gardens, em Calcutá. No entanto, seu retorno foi curto -vida porque ele estava limpo, jogado por Sumit Kumar com resultado de apenas nove em cada cinco bolas. Ele acertou dois quatro antes de morrer.

Suryakumar Yadav fez uma má viagem na Índia vs. Inglaterra T20is, vencendo 2, 0, 14, 12, 0. No início do troféu de Vijay Hazare, sua forma não era boa.

Ravichandran Ashwin ganhou Suryakumar Yadav e Samson em sua opinião por causa de seu programa inconsistente.

“Há um filme tâmil chamado Thillu Millu, no qual Rajinikanth interpreta duas pessoas diferentes, uma com bigode e outra sem bigode. É assim que é assistir Samson Samson e Suryakumar Yadav “, disse Ashwin, falando do seu canal do YouTube Ashtray, que é Ashes of Baat ‘.

“A mesma bola, o mesmo campo, o mesmo tiro, o mesmo erro, o mesmo lançamento. Entendo que isso acontece em um ou dois jogos, mas é surpreendente. Quando você sabe que as táticas são usadas contra você, torna -se seu dever encontrar e uma nova resposta.

Enquanto isso, falando sobre os planos da Copa do Mundo na Índia 2026 T20, Suryakumar Yadav disse que quer interpretar a marca agressiva Krykieta.

“É um esforço coletivo. Decidimos que queremos interpretar a marca Krykieta, independentemente de em que posição estamos. Nos T20s, antes de piscar seus olhos, o jogo terminou. Mas todos devem ter seu próprio plano.

“Se você quiser fazer algo especial, mude a maneira como o críquete T20 tocou. Eu digo de novo e de novo que esses caras tornaram meu trabalho mais fácil. Espero conseguir algumas engrenagens.

Mumbarkar também se lembrou da brilhante captura que ele fez na final da Copa do Mundo para rejeitar David Miller da África do Sul.

“Assim que a bola atingiu o ar, pensei, deixe -me pelo menos empurrar a bola na fronteira. Mas, neste momento, neste momento de 15 a 20, acho que isso mudou minha vida completamente.