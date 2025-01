Assista: Como o Barcelona marcou 3 gols em 18 minutos e travou uma luta épica na Liga dos Campeões

O FC Barcelona disputou uma partida sensacional contra o gigante português Benfica e garantiu a promoção direta para os oitavos de final da UEFA Champions League. Perdendo por 2 a 4 aos 75 minutos, o Barcelona marcou três gols nos últimos 20 minutos da partida, marcando uma reviravolta notável. O extremo brasileiro Raphinha voltou a estar em excelente forma, marcando dois golos, incluindo uma vitória dramática aos 96 minutos, enquanto Robert Lewandowksi também marcou dois golos. Graças à vitória, a equipe de Hansi Flick está na segunda colocação na tabela da Liga dos Campeões.

O Barcelona começou mal, sofrendo um golo logo aos dois minutos, após um remate do avançado grego do Benfica, Vangelis Pavlidis.

Embora Lewandowski tenha empatado de pênalti 10 minutos depois, a sorte do Barcelona piorou no final do primeiro tempo.

Pavlidis aproveitou um erro do goleiro do Barcelona, ​​Wojciech Szczęsny, e marcou para o gol vazio, fazendo o 2-1. Pouco depois, Pavlidis completou um hat-trick memorável, marcando um gol de pênalti, e após a primeira meia hora os convidados estavam perdendo por 3-1.

Assista: A reviravolta sensacional do Barcelona contra o Benfica

O Barcelona recuperou de 4 gols e venceu. Todos os objetivos estão destacados aqui pic.twitter.com/JeCXADafMc – SHAYEE (@tier_firstt) 21 de janeiro de 2025

Raphinha empatou aos 64 minutos, interceptando um remate fraco da baliza do Benfica e cabeceando para casa, mas parecia que não haveria recuperação quando Ronald Araujo sofreu um autogolo, deixando o Barcelona a perder por 2-4.

Porém, houve mais surpresas neste jogo dramático, que começou com mais um pênalti, quando Lewandowski marcou de pênalti aos 78 minutos.

Aos 86 minutos, Eric Garcia cabeceou para casa após cruzamento delicado de Pedri e quatro minutos antes do final empatou com o Barcelona em 4-4.

E a reviravolta terminou aos 96 minutos. Apesar de apenas quatro minutos de acréscimos, o Barcelona conseguiu continuar jogando após um contra-ataque de escanteio do Benfica. Raphinha foi enviado pelo flanco direito, mas manteve-se incrivelmente calmo para cortar para dentro e garantir uma vitória dramática.

O Barcelona se tornou assim o segundo time, depois do Liverpool, a garantir uma vaga nas oitavas de final.