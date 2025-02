Assista: Controvérsia na WPL 2025, quando Delhi Capitals sobrevive à última bola para derrotar os índios de Mumbai

A campanha da Premier League (WPL) em 2025 é fugaz e a reunião indiana de Delhi vs. Os índios de Mumbai acabaram sendo um thriller absoluto. DC me deu as margens mais estreitas, com a última bola que foi para a franquia em Delhi. Delhi começou um começo ardente, graças a Shafala Varma, antes de ele compor a batida de Niki Pragad e Sarah Bryce, eles ajudaram a equipe a vencer comigo. No entanto, a partida não terminou sem controvérsia, e a seção de fãs nas mídias sociais sugere que o apelo exausto deve ser a favor de Bombaim.

Ao perseguir 165, a DC deixou 109/5 em 14,5 sobe, apesar do excelente suporte de abertura de 60 velocidades. No entanto, Niki Pragad e Sarah derrotaram a equação de até 10 corridas do último, apesar do fato de os portões cairem no outro extremo. Com as duas milhas necessárias na bola final, o par de Armundhati Reddy e Radha Yadav terminaram o Risky Double, cujo resultado foi para as manchetes.

Arundhati bateu na bola sobre o lado, acima das cabeças dos jogadores de campo dentro do círculo. Foi meu capitão Harmanpreet Kaur que correu atrás da bola e jogou -a no final do goleiro. Quando Arundhati mergulhou para completar o dobro, parecia que o depósito de Zing foi iluminado antes que seu morcego excedesse completamente a curva.

Nos tempos mais antigos, o bastão foi liberado quando os depósitos perderam contato com os troncos, mas no WPL, os depósitos de zing iluminados significam que não há contato entre eles e troncos. Portanto, isso pode ser usado como um método para considerar se a massa está fora de casa ou não.

A regra afirma: “Onde os postigos LED são usados ​​(conforme previsto no parágrafo são iluminados e os quadros subsequentes mostram o depósito permanentemente removido do pico dos troncos”.

Após a partida, o co -proprietário da Delhi Capitals, Parth Jindal, agradeceu ao terceiro juiz por manter a paz ao tomar uma decisão difícil no final.

Independentemente do resultado da WPL em andamento, tenho que aplaudir o terceiro juiz @WPLT20 @Delhicapitals – Partha Jindal (@paathjindal11) 15 de fevereiro de 2025

Mas Arundhati recebeu no. Durante este julgamento, Delhi venceu a vitória por 2 gols.