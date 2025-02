Assista: Gesto Rohit Sharma “Use Your Brain” para Arshdeep Singh Outfoxes Inglaterra estrela

O capitão Índia Rohit Sharma expressou satisfação depois que Pacerdeep Singh fez seus planos de perfeição no terceiro e último ODI contra a Inglaterra em Ahmedabad na quarta -feira. O incidente ocorreu após o segundo futebol do sétimo Innsing da Inglaterra, e Arshdeep passou pela Índia em tempo hábil com o lançamento de Ben Duckett. Durante o Arshdeep anterior, Duckett quebrou o Pacer por quatro fronteiras simples. No entanto, quando Duckett começou a parecer perigoso, Arsdeep se livrou dele no próximo.

Duckett, que lutou com o problema de impacto, não foi capaz de escolher o Kucle Ball Arshdeepa, confundindo sua atração por causa do movimento limitado dos pés. Rohit, estacionado ao meio, se posicionou perfeitamente sob a bola e não cometeu um erro. Depois de pegar, Rohit fez um gesto com o lado do cérebro, indicando que o plano de Arshdeep funcionava como ele queria.

Arshdeep também rejeitou a segunda abertura da Inglaterra, Phila Salt, que foi pega em um terço curto por Axar Patel.

Anteriormente, Shubman Gill manteve sua boa forma para atingir 112 e ajudar a Indy a alcançar 356 tudo no mais alto da história no estádio Narendra Modi.

Gill estabeleceu 116 marchas para o segundo postigo com Virat Kohli, que atingiu 52, colocando as fundações sob uma quantia difícil depois de ficarem primeiro em Ahmedabad.

Shreyas Iyer também atingiu o 64-Piłka 78 quando lutou contra a Inglaterra, além do impressionante 4-64 Adila Rashida Rashida Rashida.

O capitão Rohit Sharma partiu para um, pego por Marek Wood em um acidente decepcionante depois que seus 119 na partida anterior deram à Indy uma vantagem incomparável da série por 2 a 0.

Gill, que recebeu o local de abertura de Yashasvi Jaiswal, aumentou seu terceiro mais cinquenta após o resultado 87 e 60 nas duas primeiras vitórias.

Kohli chegou a Run-a-Ball cinquenta para retornar às corridas após uma série de testes inconsistentes na Austrália.

Rashid pegou Kohli com uma entrega, que se jogou no centro e virou -se bruscamente para levar a beira do taco e aterrissar em luvas de sal de Phila Phila.

Kohli foi lançado por Rashid em Cuttaack, e seu último lançamento foi a quinta vez que caiu na perna das pernas em 10 reuniões.

Gill, que administra uma série de piscadas com 259 marchas, manteve o ritmo e estabeleceu 104 marchas com Iyera antes de ser rejeitado por Rashid.

