Assista: O ex -campeão do US Open Breaks em lágrimas, esconde atrás da cadeira de juízes para evitar o perseguidor

Emma Raducanu foi o objetivo de “um homem que mostrou o comportamento estabelecido” durante o torneio WTA 1000 em Dubai, disseram autoridades de tênis na quarta -feira, depois que o ex -campeão do Aberto dos EUA foi reduzido a lágrimas do lado de fora. A britânica de 22 anos caiu por 2 a 0 no primeiro set contra Karolina Muchov na terça-feira, quando ela se virou para o juiz e, em seguida, refugiados brevemente por trás da cadeira do juiz. Mucmova veio ver o que havia de errado antes do mestre de Nova York aparecer em 2021 Raducan, enxugando as lágrimas com uma toalha.

A Associação de Tênis para as mulheres disse que proibiria um homem depois de ser chamado de “incidente de segurança em Dubai”.

O medo de Emmy Raducan, quando ele percebe que o homem que se aproximou dela no dia anterior em um local público em Dubai participou de sua partida com Mucmova. Felizmente, o homem foi preso e banido em todos os eventos da WTA.pic.twitter.com/63jdbnqb8v – Somos tênis (@wearetennis) 19 de fevereiro de 2025

“Na segunda -feira, 17 de fevereiro, Emma Raducanu se transformou em uma área pública por um homem que mostrou comportamento”, afirmou o comunicado.

“A mesma pessoa foi identificada nas primeiras fileiras durante a partida de Emmy na terça -feira no campeonato de tênis em Dubai e depois jogado fora.

“Todos os eventos da WTA serão proibidos em antecipação à avaliação da ameaça”.

Em 2022, o tribunal de Londres emitiu uma ordem de cinco anos para restringir um homem que perseguiu a estrela do tênis britânico, incluindo várias visitas à sua casa.

A WTA disse em seu comunicado que “ela coopera ativamente com Emma e sua equipe para fornecer a ela bem -bem e fornecer todo o apoio necessário”.

Ele acrescentou: “Estamos envolvidos em cooperação com torneios e suas equipes de segurança em todo o mundo para manter um ambiente seguro para todos os jogadores”.

Muchowa, da República Tcheca, venceu a partida da segunda rodada por 7-6 (8/6), 6-4.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).