O início do Paquistão em Trophy Masters 2025 não valeu a pena lembrar. Sua famosa composição de boliche estava sob pressão. Centenas de Will Young e Szyper Tom Latham especialista especialista, alimentaram a Nova Zelândia a competir 320 por cinco contra os anfitriões e defender os mestres do Paquistão na abertura do Trophy Masters na quarta -feira. Young compilou entradas importantes 107 das 113 bolas, enquanto Latham permaneceu invencível em 118. Glenn Phillips então acendeu até 39-Piłek 61 para apoiar as rodadas de Kiwi no estádio nacional. Young atingiu 12 quatros e um seis, enquanto Latham passou por outras entradas para chegar a 10 bordas e três no máximo. Young jogou âncora depois que o Paquistão foi para o primeiro e teve uma Nova Zelândia, que tinha 40 por dois e depois 73 por três em 17.

O jovem chapéu rápido Hamem Shah recebeu um portão valioso de Kane Williamson, que pegou um resultado digital nas últimas 35 viagens de ODI.

Depois de retornar à equipe após a lesão, que ele o mantinha recentemente, Tri-Serria, Haris Rouf fez Daryl Mitchell, que confundiu o tiro para deixar os convidados em apuros.

O abridor Devon Conway foi o primeiro portão que caiu em campo, que claramente tem alguma aderência para spinners, como Abrar Ahmed, trouxe o oitavo lugar, usou a bola para superar o canhoto.

Com três gols de algumas engrenagens no quadro, Young, que joga apenas por causa da lesão de Ravindra Rachin Ravindra, manteve o navio em cooperação com Latham quando eles colocaram 118 marchas no quarto portão.

O Paquistão, dependendo de um spinner especialista, três ritmo de escotilhas e dois spinners de tempo de parte em Khushdil Shah e Salman Agha, simplesmente não penetraram para quebrar a parceria.

Depois que Young caiu, querendo se abrir depois de varrer seu quarto cento durante o dia, Latham e Phillips seguiram o Pakistan Bowling nos últimos 10 jogos.

Latham, que atirou em seu oitavo cem ODI, e Phillips Wallops Abrar e Haris por 32 corridas em 44 e 45. No 47º lugar, Shaheen Shah Afridi foi dividido em 18 marchas. Mohammad Rizwan pôde ser visto o reconfortante Abara depois que ele foi atingido por 16 em um por Tom Latam.

Phillips, que caiu no final para Haris, tentando o tiro reverso, apresentou lesões máximas com quatro e três quatro.

Rauf foi o chapéu de jogador mais caro, dando lugar a 83 corridas em seus 10 jogos por dois gols.

Anteriormente, o Presidente Asif Zardari abriu o torneio e foi apresentado a ambas as equipes pelo Presidente do Conselho de Críquete do Paquistão (PCB), Mohsin Naqvi e funcionários da ICC.

No início da partida, a participação na multidão não era tão alta quanto o esperado, mas à medida que o tempo aumentava, o estádio estava lotado com espectadores dispostos a assistir a um importante evento da ICC no país pela primeira vez desde 1996.

Com entradas PTI