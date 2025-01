ASSISTA: O Grande Khali toma a imersão sagrada em Maha Kumbh. Fãs, oficiais de segurança começam a guerra de selfie

O ex -indiano Wwwa WWE “The Great Khali” trouxe um santo na quinta -feira em Sangam durante o contínuo Maha Kumbh Mela. De acordo com seu post no Instagram, Khali foi acompanhado por seus colegas, que o ajudaram quando ele mergulhou. O contínuo Maha Kumbh 2025, que é considerado a maior assembléia do mundo, testemunhou a presença de muitas celebridades que chegaram a Prayagraj para mergulhar em Tiveni Sangam.

Abaixo estão vários filmes compartilhados por uma ex -estrela da WWE. Nos filmes, pode -se notar claramente que admiradores excessivamente entusiasmados e funcionários de segurança o empregam para uma selfie.













O ator e modelo Milin Soman mergulhou em Tiveni Sangam no contínuo Mahakumbh Mela em Prayagraj por ocasião de Mauni Amavasy com sua esposa Ankita Konwar.

Assumindo o Instagram, o ator Mint Soman compartilhou uma série de fotos nas quais ele foi visto em Sangam. Ele também expressou suas condolências pelas vítimas de Stampede, que ocorreu na quarta -feira.

Nas fotos, o ator está usando Dhoti amarelo enquanto mergulha em Tiveni Sangam. Ao compartilhar fotos, ele escreveu:

“Abençoado por estar em Mahakumbh com @ankita_earthy em um dia especial de Maunia Amavasa! Um espaço e experiência tão espirituais me lembra de quão pequeno e insignificante eu sou em uma existência enorme e, como a cada momento, quando estamos aqui, mesmo que meu coração esteja triste com os eventos da noite passada, e minhas orações estão com famílias que perderam amado Ones!

No mesmo dia, um ator experiente que se tornou Hema Malini também mergulhou em Tiveni Sangam, Prayagraj na ocasião de Maunia Amavasa.

“É minha sorte que tive a oportunidade de levar” Snan “neste dia de sucesso”, disse o MP BJP.

Além de Hema Malini, várias outras celebridades, incluindo Sunil Grover, Kabir Khan, Guru Randhawa, Avinash Tiwars, Mama Kulkkarnia e Anupam Kher, também participaram de uma grande reunião religiosa.