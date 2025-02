Assista: O impressionante ato de Virata Kohli, não espera pelo juiz, pois a Inglaterra sinaliza os drs

Lynchpin, da unidade de pisca indiana por anos, Virat Kohli finalmente mostrou alguma forma quando atingiu meio século de 50 bolas no terceiro e o último ODI contra a Inglaterra no Estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, na quarta -feira. Kohli sobreviveu a alguns terror por dentro, incluindo uma possível exaustão quando ele levantou seu meio século no críquete de ODI. No entanto, Kohli não pôde transformar sua quebra em um grande resultado quando a fábrica de fiação da Inglaterra, Adil Rashid, o pegou pelo portão. O que aconteceu quando Kohli puxou a bola para a Inglaterra Phil Salt, no entanto, cheia de drama.

Quando a Inglaterra estava em voz alta, o juiz não estava interessado a princípio. Enquanto sinalizava a revisão, Kohli já decidiu deixar o campo. A estrela da Índia sabia que ele havia sofrido entrega. É por isso que não havia sentido em ficar no meio.

Vendo Kohli, o árbitro também levantou o dedo. Aqui está o vídeo:

Virat não fez parte da primeira partida na Índia por causa da lesão no joelho. Shreyas Iyer foi incluído na equipe depois que Kohli perdeu. No segundo ODI contra a Inglaterra, Kohla marcou apenas 5 corridas quando a conversa sobre sua forma se intensificou ainda mais.

O bolo gostaria de trazer mais em Ahmedabad, mas Rashid mais uma vez teve seu número. Após o espancamento da Inglaterra, Kohli também expressou admiração por entrega de gestos.

Após o final da série ODI contra a Inglaterra, a Índia tem seus batoners experientes – Virat Kohli e Rohit Sharma – de volta. No segundo ODI, Rohit marcou cem anos, enquanto Kohli observou cinquenta na terceira partida.