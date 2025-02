ASSISTA: O Paquistão faz uma comédia de erros contra a Nova Zelândia; Cometer um erro do DRS, soltar a captura

O críquete do Paquistão foi o melhor da série imprevisível durante a série de trincas contra a Nova Zelândia e a África do Sul, pouco antes dos campeões do troféu 2025. Contra a África da República do Sul e reservar seu lugar na final. Mas no final do Paquistão trapaceado, ele foi novamente bem derrotado pela Nova Zelândia. Para acrescentar isso, eles também cometeram muitos erros.

O Paquistão, tentando defender um total de apenas 242, teve uma chance de ouro de pegar o portão do portão da Nova Zelândia por Batter Tom Latham, quando o esquerdo -Gold One tinha apenas 13 anos. Spinner Abra Ahmed aparentemente preso Latham Plumb , para LBW.

No entanto, o juiz não sinalizou e o Paquistão não escolheu as críticas dos DRs.

Os replays a seguir mostraram que Latham estaria fora de LBW, e o Hawk-Eye mostra três vermelhos e que a bola bateu nos tocos.

O Paquistão tinha apenas algumas engrenagens novamente para se arrepender. Mais uma vez, Tom Latham sobreviveu.

Diante do marcapasso Shaheen Shah Afridi, Latham sofreu tempo em uma passagem simples e o enviou direto ao jogador do jogador. No entanto, Afridi não manteve uma chance e Latham sobreviveu novamente, desta vez 15.

Latham foi finalmente rejeitado por Afridi, mas não antes do que levou meio século (56) e levou a Nova Zelândia ao limiar da vitória.

A natureza imprevisível do Paquistão significava que todos surpreenderam, incluindo a emissora que começou a X.

“O Paquistão nunca toca!” Eles escreveram no Twitter.

Nova Zelândia vs Paquistão, a final da série Tri-Nation: aconteceu

A Nova Zelândia venceu o Paquistão confortavelmente com cinco gols, a partir de meio século de Latham e Daryl Mitchell (57) e uma contribuição significativa de Devon Conway (48) e Kane Williamson (34).

Ele garantiu que a Nova Zelândia permaneceu invencível em Tri-Serria, ajudando-os a acabar com a vitória dominante no torneio.

Anteriormente, o Paquistão nomeou um total de 242, graças à lei sobre o resgate de Mohammad Rizwan e Salman Ali Agha, e depois a cena tardia de Tayyab Tahir, Faheem Ashraf e Nameem Shah.

O Paquistão e a Nova Zelândia voltarão em apenas alguns dias, quando competirão na partida de abertura do Troféu dos Campeões 2025, 19 de fevereiro. Duas páginas foram desenhadas ao lado da Índia e Bangladesh.