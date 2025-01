Assista: Pela primeira vez desde 1952, o spinner paquistanês Noman Ali faz história com um hat-trick no Test

O spinner paquistanês Nomal Ali criou um lugar nos livros de história ao se tornar o primeiro jogador de críquete do país a marcar três gols pela seleção nacional na história dos testes masculinos. Noman fez isso no primeiro dia do segundo Teste contra as Índias Ocidentais em Multan, vencendo os postigos de Justin Greaves, Tevin Imlach e Kevin Sinclair em três entregas consecutivas. O Paquistão, que disputou sua primeira partida de teste em 1952, nunca tinha visto nenhum de seus arremessadores – seja ele girador ou marcapasso – acertar um postigo em três lançamentos consecutivos.

Noman colocou as Índias Ocidentais no vermelho, já que os turistas perderam 7 postigos em apenas 38 corridas depois de optarem por rebater primeiro. Somente na 12ª rodada Noman fez história.

O Paquistão optou por um forte ataque de spin bowling no Teste Multan com a estreia do marcapasso direito Kashif Ali, que substituiu Khurram Shahzad.

Kashif vestiu as brancas para o Paquistão depois de exibir uma forma impressionante na competição nacional. O jogador de 24 anos foi convocado devido a desempenhos consistentes no críquete da primeira divisão, incluindo uma brilhante jogada de cinco postigos para o Paquistão Shaheens contra o Sri Lanka em novembro passado. Sua inclusão marca um marco em sua carreira, pois ele se torna o único jogador no ataque de boliche do Paquistão durante a partida. Kashif expressou seu entusiasmo antes de sua estreia.

Sajid Khan, Noman Ali e Abrar Ahmed, que desempenharam papéis importantes no desmantelamento da formação das Índias Ocidentais no primeiro Teste, mais uma vez lideraram o ataque com sua astúcia e precisão.

Dos primeiros 8 postigos que caíram no primeiro dia, Kashif marcou um, Noman 4, Sajid Khan agarrou 2 e Abrar Ahmed marcou um para o Paquistão.

