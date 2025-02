Assista: Rohit Sharma, Chat animado Gautama Gambhira

A Índia tem um começo ardente em três partidas de ODI contra a Inglaterra. Rohit Sharma e o que eles registraram o golpe de uma vitória quatro vezes no primeiro ODI e levaram por 1 a 0 na quinta-feira. Jogando em Nagpur, a Inglaterra foi presa por 248 depois que ela foi ao bastão. O estreante Harshit Wound e Ravindra Jadiej eram estrelas na Índia com suas três vans. Mais tarde, a Índia enterrou apenas meio século de Shubman Gill, Axar Patel e Shreyas Iyer, levaram os anfitriões pela linha em 38,4 overs.

Depois que ela venceu a inesquecível vitória, a equipe indiana foi comemorada com alegria no estádio. No entanto, as emissoras do hospedeiro capturaram o momento intenso que atraiu a atenção de todos.

Por alguns segundos, a câmera correu em direção à terra indiana, na qual o capitão Rohit Sharma conversou com uma longa conversa com o treinador Gambhir. Vendo as expressões da dupla, pode -se imaginar que essa não foi uma discussão animada, mas importante no futuro da equipe.

Durante a partida, Rohit mais uma vez não deixou um traço com um bastão quando foi libertado para dois por Saqib Mohammad.

“Muito feliz. Todos sabíamos que estávamos jogando esse formato depois de muito tempo. Desde o início, pensei que estávamos jogando como esperado. Eles começaram bem, mas a maneira como voltamos foi ótima. Queríamos a esquerda dentro, – Rohit disse durante a apresentação após a partida.

“É tão simples. Sabemos que eles o entregarão de volta à esquerda -então queríamos o esquerdista. Gill e Axar explodiram dentro. Nada específico. Em geral, em equipe, eu só quero que uma equipe continue a fazer as coisas certas possível – acrescentou.

O segundo ODI de uma série de três partidas será disputado no domingo no Cuttack.