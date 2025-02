Assista: Rohit Sharma ruim para arranjos em Cuttack para a Índia vs. Inglaterra ODI, a Internet especula esse motivo

O capitão da Índia Rohit Sharma chegou a um cintil batendo 119 com apenas 90 bolas, levando a Índia a uma vitória perfeita sobre a Inglaterra no segundo ODI com a Inglaterra em Cuttack. Rohit chegou a meio século em apenas 30 bolas e continuou a corrida, batendo sete seis quando a Índia correu um total de 305 com mais de cinco anteriores. No entanto, nem tudo estava rosa durante as entradas do Rohit, e o filme sobre a mídia social mostra o problema que teve.

No filme publicado nas mídias sociais, Rohit Sharma pode ser visto claramente irritante e até sinalizando oralmente algo para mudar.

Embora a causa exata do problema seja desconhecida, o usuário nas mídias sociais especulou que Rohit estava zangado com o ruído causado pela música tocada no estádio Barabati em Cuttack. Portanto, o post disse que Rohit sinalizou ao estádio de DJ para reduzir o volume de música.

Rohit como zangado pede ao DJ que pare de tocar música

O estádio Barabati em Cuttack não foi privado de seus próprios problemas. No sétimo jogo, uma das torres dos faróis completamente desligada, forçando a parar o jogo por quase meia hora.

O farol parecia piscando por um momento antes de desligar completamente. O problema técnico forçou os jogadores a deixar o chão por um tempo, porque a solução foi caçada.

Mais tarde, foi confirmado que o problema com o gerador conectado a um farol específico foi a causa de uma falha técnica.

Índia contra a Inglaterra, 1º ODI: aconteceu

A Índia venceu a Inglaterra com quatro gols no segundo ODI em Cuttack, encerrando a vitória da série 2-0 com o jogo a perder.

As toneladas de Rohita Sharma foram habilmente apoiadas pela contribuição significativa de Wicept Shubman Gill (60), Shreyas Iyer (44) e Axar Patel (41).

O esforço de piscar garantiu que a Índia alcançou seu objetivo com relativa facilidade, e a taxa necessária nunca parecia ser um fardo.

Com a bola, é o esforço dos spinners de Ravindra Jadiej e Varun Chakravarty pavimentaram o caminho. Jadya foi perfeita novamente, coletando três gols e distribuindo apenas 35 marchas em suas 10 partidas.

Por outro lado, Chakravarthy, impressionado com o número 1/54 na estréia, coletando o primeiro portão da Inglaterra e interrompendo a parceria de abertura de 81 velocidades.

Virat Kohli retornou ao jogo XI depois que seu problema no joelho o excluiu do primeiro jogo, mas ele não filmou com um bastão.