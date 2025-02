Assista: Rohit Sharma vivendo com emurares, e então ele faz isso depois de um círculo

Bellery da equipe indiana Krykieta saiu todas as pistolas queimando em sua primeira partida do Trophy 2025 Masters, quando Mohammed Shami and Co. Ele reduziu a equipe de Najmul Hasana Shanto para 5 em nove partidas. A composição de piscar em Bangladesh caiu como um pacote de cartas, quando Mohammed Shami acertou o primeiro, e depois o portão de ferida Harshita em terceiro lugar. Shami então pegou o portão de Mehidy Hasan Miraza antes que a verdadeira magia acontecesse em nono lugar por Axar Patel.

Spinner à esquerda levou o portão de Tanzid na segunda bola de nove pela primeira vez, quando ele foi pego. Na próxima bola, Mushfiquur Rahim, quando ele foi pego. Axar estava em um hat-trick quando surgiu a tensão. O Spin Allrounder quase conseguiu um portão quando Jaker Ali ganhou uma vantagem espessa quando a queda na direção de Rohit Sharma no primeiro deslizamento. Mas o capitão da equipe indiana Krykieta largou a pesca e estava absolutamente zangado. Ele viu a frustração atingir a terra.

Então Rohit pediu desculpas às mãos dobradas após um gancho caído.

Szypper Bangladesh, Najmul Hossain Shanto, venceu o arremesso e decidiu chegar ao jogo que abriu a campanha da ICC de Masters of Masters 2025 contra a Índia no Dubai International Stadium Stadium na quinta -feira.

Bangladesh e Índia são colocados em um grupo e, juntamente com o Paquistão e a Nova Zelândia em seu grupo. Após esse dispositivo, ambas as equipes enfrentarão o Paquistão e a Nova Zelândia nas duas partidas seguintes no On Marquis.

“Gostaríamos de bater primeiro. Parece um bom portão, então queremos colocar engrenagens no quadro. Tocamos um bom críquete hoje e os meninos estão confiantes. Três Spinner, dois giradores para nós “, disse Shanto depois de ganhar o arremesso.

Os homens do capitão azul Rohit Sharma confirmaram o jogo XI no chute e disseram que Mohammed Shami e Ravindra Jadiej jogam no lugar de Arshdeep Singh e Varun Chakravarthy em sua composição.

“Eu me apresentaria primeiro. Tocamos aqui há alguns anos, então sentimos que a bola estava melhor sob as luzes. Tudo parece bom. Todo mundo está bem. O jogo se torna muito importante neste torneio.

Equipes:

Bangladesh (game XI): Tanzid Hasan, Soumya Sarkar, Najmul Hossain Shaanto (C), Towhid Hridoy, Mohfiqur Rahim (WK), Mehidy Hasan Miraz, Jaker Ali, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman

Índia (jogo XI): Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Hardik Pandya, Axo -Patel, Ravindra Jadiej, Harshit Rana, Kuldeep Yadav.

