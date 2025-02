Durante um confronto de alta tensão entre a Índia e o Paquistão nos campeões do troféu 2025, houve um incidente indesejado. Uma ovelha no ombro, que pegou várias manchetes durante o troféu Border-Gavascar, levantou a cabeça feia novamente. Desta vez, dois jogadores envolvidos foram os jogadores da Índia Harshit Rana e o capitão do Paquistão Mohammad Rizwan. O incidente ocorreu quando Rizwan tentou escapar. Harshit parecia mover os braços após o incidente. No entanto, não parecia que qualquer malícia estivesse envolvida.

Depois de Rizwan e Harshit Clasler, Harshit Arms parecia espalhar as mãos de surpresa.

Por outro lado, Rozzwan olhou para trás apenas alguns segundos antes de se virar e terminar sua corrida.

Rizzzwan, em última análise, 77-Piłka 46, enquanto severa terminou com números 1/30 em 7,4 overs.

ASSISTA: Barge IMPER entre Shartit Rana e Mohammad Rizwan

Os incidentes contidos no ombro levaram a vários episódios controversos durante os testes de troféus de border-gavascar entre a Índia e a Austrália em dezembro de 2024. O ponto de ebulição, nesta ocasião, ocorreu, quando o Indie Virat Kohli e o adolescente da Austrália Sam Konstas chateado.

Após o incidente, houve uma multa de 20 % da partida em Kohla e o ponto de separação da ICC contra ele. No entanto, no dia seguinte, houve artigos e pinturas de Witriol em direção a Kohla em jornais australianos.

A partida do Champions Trophy 2025 entre a Índia e o Paquistão foi de grande importância. Enquanto o Paquistão é o anfitrião oficial do torneio, essa partida ocorreu em Dubai, porque a Índia joga todos os jogos em um local neutro.

Para acrescentar isso, foi um jogo praticamente vencedor para o Paquistão. Depois de perder com a Nova Zelândia, o Paquistão teve que derrotar a Índia para ter uma chance realista de fazer semifinais.

Ambos os lados também nivelados na final dos campeões de 2017, onde o Paquistão derrotou a Índia para elevar seu primeiro título.