Assista: uma enorme violação de segurança quando 3 fãs entram no estádio ao mesmo tempo para conhecer Virata Kohli

Entre a reunião em andamento do Ranji Trophy entre Delhi e o trilho do Estádio Arun Jaitley, três fãs violaram a segurança para encontrar a estrela do Virata Kohla em 3. 1. Kohli, que está jogando sua primeira partida de Ranji Trophy por mais de 12 Anos, filmou apenas seis corridas nas primeiras rodadas de Delhi, foi a principal atração do jogo considerada uma borracha morta.

Apesar do fracasso do bastão no dia 2, o ex -capitão da Índia ainda atrai fãs, embora a participação não tenha sido a mesma no dia 3 em comparação com as duas primeiras parcelas.

Nos três fãs virais, você pode ver a segurança da segurança ao mesmo tempo para conhecer Kohla. Um dos fãs conseguiu tocar os pés de Kohla antes que a segurança veio para levar ele e outros dois. Kohli colocou a capa quando o incidente ocorreu em frente ao almoço.

3 fãs atacaram juntos para conhecer a cabra no Estádio Arun Jaitley. @imvkohli 🐐 pic.twitter.com/adymvqffec – Avi (@973kohli) 1 de fevereiro de 2025

Antes de iniciar o jogo em 3, as capas pretas foram colocadas na beira de Bishan Singh Bedi Stands nas proximidades do guarda -roupa localizado no Pavilhão Virat Kohli.

No terceiro dia do jogo, os fãs dispostos a assistir à ação no Estádio Arun Jaitley, sentado em Gautam Gambhir e Mohinder Amarnath, e os membros antigos de clubes ao vivo DDCA. Apesar da falta de entrar no estande oeste, um pequeno número de espectadores gritava constantemente o nome de Kohla.

Aproximando-se da partida, Delhi acrescentou apenas 40 marchas à sua noite e todas estavam disponíveis em 374 em 106,4 overs, realizando assim uma vantagem de 133 velocidades na ferrovia. Sumit Mathur finalmente realizou 86, enquanto Navdeep Saini veio com um número útil de 20 não.

No caso da Himanshu Railway, Sangwan Fast-Bowler foi uma escolha de caixas de 4-55, incluindo arrancar fora do Pstump Kohla durante o segundo jogo. Ele foi bem apoiado pelo jogador Kunal Yadav, levando por 3 a 104, enquanto Rahul Sharma, Ayan Chaudhari e Karn Sharma pegaram o portão.

(Com IANS WEPUPS)