ASSISTA: Victor Wembanyama lança um par de tiros de circo contra o Bucks que vão deixar você balançando a cabeça

A estrela do Spurs, Victor Wembanyama, está prestes a forçar sua entrada pelo menos nas margens da conversa sobre MVP com a maneira como ele joga. No início da temporada, os únicos problemas eram reviravoltas (que ainda são um problema, principalmente quando ele deixa a bola cair na torcida) e arremessos de três pontos, que pareciam excessivos para um jogador do tamanho 3 de 7 pés.

Este último deu uma guinada importante. Desde 1º de dezembro, Wembanyama está acertando 37% de suas cestas de três pontos em mais de nove tentativas por jogo. Acrescente isso à sua taxa de conclusão de 77% na borda, que Cleaning the Glass classifica no 86º percentil entre todos os grandes, e Wembanyama já é classificado como um dos artilheiros de dentro para fora mais dominantes da liga.

Embora tenha terminado com apenas 10 pontos, ele mostrou toda a extensão de seu repertório de pontuação em todos os níveis com duas jogadas de circo na derrota do San Antonio por 121-105 para o Milwaukee Bucks na noite de quarta-feira.

Primeiro, foi uma cesta de três pontos de uma perna depois que ele enganou Andre Jackson Jr.

O que é quase tão louco quanto um ser humano de 2,10 metros de altura que parece tão fluido ao dar e fazer um running back de 7,2 metros (que, para ser justo, se tornou uma tacada cada vez mais popular atualmente, mas geralmente é vista de um jogador menor? com quem associamos mais regularmente habilidades como Trae Young ou LaMelo Ball) é o fato de que Jackson estava tão preocupado com Wembanyama fazendo uma recepção de mais de 30 pés que ele reagiria de forma tão extrema ao finta. Está garantido. Vimos que Wembanyama tem alcance ilimitado e não tem medo de usá-lo.

A seguir foi um espetáculo ao longo da linha de base até uma finalização para cima e para baixo no aro que se qualifica como uma das finalizações mais difíceis que você já viu.

Aqui está uma visão mais detalhada do absurdo desse acabamento:

Isso é uma loucura para qualquer um, mas para um jogador do tamanho de Wemby subir e descer daquele ângulo e jogá-lo de forma limpa na rede sem usar a tabela é quase incompreensível.

Honestamente, provavelmente foi um acidente. Há um elemento em Wembanyama que você fica preso no ar e só precisa virar alguma coisa, mas ter o tipo de habilidade e sensação de improvisação para fazer esse tipo de tiro, quanto mais fazê-lo, a 2,10 metros, você demonstra. Quão especial é Wembanyama como artilheiro que consegue deslumbrar as defesas com sua teatralidade, seja por dentro ou por fora.