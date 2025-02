Assista: Yuvraj Singh, 43 anos, faz gritos absolutos na liga Masters, o vídeo atordoa a internet

Um dos melhores grilos indianos, Yuvraj Singh, pode ter 43 anos, mas a idade ainda não compensou sua perfeição nesse campo. Durante a partida entre os mestres da Índia e o Sri Lanka Masters no sábado, Yuvraj pegou o grito absoluto na fronteira. O gancho deixou o mundo um críquete atordoado quando os fãs eram difíceis de entender o atletismo de Yuvraj, mesmo nessa idade. Desde então, o filme com um gancho se tornou popular nas mídias sociais.

Yuvraj pegou o gancho no boliche Irfan Pathan. Lahiru Thirimanne, do Sri Lanka, tentou limpar a corda da fronteira direto para o chão antes de Yuvraj quebrar a bola com mergulho, que ele deixou todos no estádio.

Na partida dos mestres da Índia, eles proporcionaram uma nervosa vitória de 4 velocidades contra o Sri Lance Masters na partida de abertura em Navi Mumbai. O lado indiano colocou 222/4 no quadro em 20 pistilos, e Gukerat Singh (44), Stuart Binny (68), Yuvraj Singh (31 não fora) e Yusuf Pathan (56 sem saída) são os melhores batedores. .

Para a equipe do Sri Lanka, Kumar Sangakkara foi o melhor batedor com a participação de 51 corridas. Irfan Pathan foi o principal acidente na Índia, com 3 couro no seu nome.

“Sentimento fabuloso. É sempre um ótimo sentimento saindo para o campo. Foi um ótimo estádio. A atmosfera era elétrica. Muito obrigado a todos. O apoio esmagador foi principalmente ótimo.

“Quando você termina, os pontos estão na sua bolsa. Eles costuraram várias parcerias importantes, mas nossas escotilhas chegaram na hora certa. Mithun se jogou no final do final, Irfan se jogou muito bem na transição do meio. Então Yusuf jogou nádega. “

Os mestres da Índia na terça -feira enfrentarão Masters England.