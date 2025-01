Assistir Arizona Wildcats vs. UCF Knights: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Falta apenas mais um tempo entre o Arizona e a vitória que eles eram favoritos esta noite. A vitória ainda está em jogo para qualquer equipe após um quarto, mas o Arizona está com vantagem de 45-42 sobre o UCF.

O Arizona entrou em jogo com cinco vitórias consecutivas e está a apenas metade do outro. Serão seis ou a UCF se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Cavaleiros UCF @ Arizona Wildcats

Registros atuais: UCF 11-3, Arizona 9-5

Como assistir

O que saber

É melhor que os torcedores dos Knights esperem que o time faça um grande jogo no sábado, já que as probabilidades estão decididamente contra eles. Eles e os Arizona Wildcats se encontrarão em uma batalha dos 12 grandes às 22h (horário do leste dos EUA) no McKale Memorial Center. Os Knights exibem alguma força ofensiva, já que tiveram média de 78,5 pontos por jogo nesta temporada.

Na última quarta-feira, a UCF se esquivou e finalizou o Colorado por 75-74.

Jordan Ivy-Curry foi o destaque ofensivo do jogo, ao acertar 7 de 13 e marcar 22 pontos, mais seis rebotes e três roubadas de bola. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o Kansas no domingo, então este foi um passo na direção certa. A equipe também contou com a ajuda de Darius Johnson, que marcou 17 pontos, além de cinco rebotes e quatro roubadas de bola.

Enquanto isso, o Arizona entrou no jogo de terça-feira com quatro vitórias consecutivas… mas saiu com cinco. Eles foram os vencedores por uma margem de 75-56 sobre os Mountaineers. Os Wildcats adquiriram o hábito de expulsar seus adversários da quadra, tendo vencido sete jogos por 19 pontos ou mais nesta temporada.

O Arizona pode atribuir muito de seu sucesso a KJ Lewis, que acertou 9 de 13 no caminho para 21 pontos mais duas roubadas de bola. O desempenho de Lewis compensou um confronto mais lento contra o Cincinnati no sábado. Outro jogador que fez a diferença foi Jaden Bradley, que acertou 6 de 10 e somou 15 pontos mais cinco assistências.

A UCF tem tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, vencendo sete dos últimos oito jogos, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 11-3 nesta temporada. Quanto ao Arizona, a vitória aumentou o recorde para 9-5.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: a UCF vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 37,1 rebotes por jogo. Não é como se o Arizona estivesse lutando nesse departamento, já que sua média foi de 41,4. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Chance

Arizona é um grande favorito de 16 pontos contra UCF, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

A linha mudou um pouco em direção aos Wildcats, já que o jogo começou com os Wildcats como favoritos de 13,5 pontos.

O acima/abaixo é de 156,5 pontos.

