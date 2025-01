Assistir Bellarmine Knights x North Florida Ospreys: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está jogando

Ospreys do Norte da Flórida @ Cavaleiros Belarmino

Registros atuais: Norte da Flórida 7-9, Belarmino 3-13

O que saber

Temos outro confronto emocionante contra o Atlantic Sun agendado para o North Florida Ospreys e Bellarmine Knights às 18h30 horário do leste dos EUA no sábado, no Knights Hall. Ambos tiveram um caminho difícil até este ponto, com cinco derrotas consecutivas para os Ospreys e seis para os Knights.

O norte da Flórida enfrentará Bellarmine depois de não conseguir atingir o acima/abaixo que os apostadores estabeleceram para eles na quinta-feira, que, para ser justo, foi de imponentes 168,5 pontos. O norte da Flórida sofreu um golpe de 79-74 na coluna de derrotas nas mãos do leste de Kentucky.

Embora tenha perdido, o Norte da Flórida quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 15 rebotes ofensivos. Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos 11 rebotes ofensivos em três partidas consecutivas.

Enquanto isso, Bellarmine perdeu para Jacksonville em casa por uma margem decisiva de 74-59 na quinta-feira.

A derrota do Norte da Flórida caiu para 7-9. Quanto a Bellarmino, sua derrota reduziu seu recorde para 3-13.

O jogo de sábado parece ser uma disputa difícil: o norte da Flórida quebrou as barreiras nesta temporada, com média de 37,4 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para Belarmino, já que eles tiveram uma média de apenas 30,4. Dada a vantagem considerável do Norte da Florida nessa área, Bellarmine terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

O Norte da Flórida venceu o Bellarmine por 71-63 quando os times jogaram pela última vez em janeiro de 2024. O Norte da Flórida tem outra vitória na manga ou Bellarmine irá virá-los? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Bellarmine e North Florida têm 2 vitórias nos últimos 4 jogos.