ASSISTIR: Bennedict Mathurin, do Pacers, recebe três faltas técnicas e é expulso após colidir com o árbitro contra o Cavs

O armador do Indiana Pacers, Bennedict Mathurin, foi expulso da derrota de seu time por 127 a 117 para o Cleveland Cavaliers na noite de terça-feira, depois de reclamar de uma falta marcada ao aplaudir um árbitro e esbarrar nela.

No final do quarto período, Mathurin fez uma bandeja e os Cavaliers rapidamente seguiram para o outro lado. Mathurin voltou na transição e sofreu falta sobre Evan Mobley. Parecia uma falta óbvia, mas Mathurin pensava o contrário. Ele imediatamente levantou os braços e começou a reclamar com a árbitra Natalie Sago.

Enquanto Sago caminhava até a mesa do apontador para confirmar a decisão, Mathurin a seguiu e continuou gritando. Ele então bateu palmas no rosto de Sago e finalmente colidiu com ela. Ele imediatamente recebeu duas faltas técnicas e foi expulso do jogo.

Não está claro por que Mathurin ficou tão chateado com essa ligação em particular, mas é possível que ele ainda estivesse bravo por ter sido chamou um técnico para pendurar no aro no início do jogo. Embora possa ter sido tecnologia leve, não desculpa o comportamento de Mathurin neste último incidente.

Depois do jogo, Mathurin disse aos repórteres que pediu desculpas a Sago e atribuiu suas ações ao calor do momento.

Para a primeira falta técnica, o chefe da equipe Zach Zarba disse a um repórter da piscina que Mathurin “fazer uma flexão ou flexão na borda onde toda a sua cabeça estava acima da borda” foi o motivo pelo qual ele recebeu uma penalidade antidesportiva. falta técnica. falta.

No incidente do quarto período, Mathurin recebeu duas faltas técnicas consecutivas por “comportamento antidesportivo em relação a um árbitro do jogo”, disse Zarba.

Ele NBA O contato físico com os árbitros não é encarado levianamente, então Mathurin enfrenta pelo menos uma multa, se não uma suspensão. Nos últimos anos temos visto vários jogadores suspensos por colisão com um árbitro, incluindo Dejounte Murray e conceder williams.

Resta saber como a liga irá lidar com a situação de Mathurin, embora o fato de ele ter seguido o árbitro pela quadra provavelmente não ajude em seu caso.

O próximo jogo dos Pacers é quinta-feira à noite contra o escaldante Detroit Pistons.

Em 40 partidas nesta temporada, Mathurin tem média de 16,5 pontos, 6,1 rebotes e duas assistências por jogo, enquanto arremessa 35,9% na faixa de 3 pontos e joga o recorde de sua carreira em 32,8 minutos.