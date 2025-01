Assistir Brooklyn Nets x New York Knicks: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Os Knicks estão na estrada, mas não parecem piores. Com um placar de 84 a 75, parecia o melhor time, mas ainda falta um quarto para jogar.

Se os Knicks continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 29-16 em pouco tempo. Por outro lado, os Nets terão de se contentar com um recorde de 14-30, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

New York Knicks @ Brooklyn Nets

Registros atuais: Nova York 28-16, Brooklyn 14-29

Como assistir

O que saber

Os Knicks jogarão os quatro quartos completos na terça-feira, mas espera-se que tudo esteja resolvido antes disso. Depois de jogar ontem, eles pegarão a estrada para enfrentar o Brooklyn Nets às 19h30 horário do leste dos EUA no Barclays Center. O Nets sofreu uma derrota no último jogo e vai tentar dar a volta ao Knicks, que vem de vitória.

Na segunda-feira, os Knicks conquistaram uma vitória por 119-110 sobre os Hawks.

Jalen Brunson foi excelente como sempre, acertando 12 de 18 no caminho para 34 pontos e seis assistências. A disputa foi a sexta consecutiva com pelo menos 30 pontos.

Os Knicks trabalharam unidos e terminaram o jogo com 31 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que os Hawks somaram apenas 23.

Enquanto isso, a recente queda do Nets ficou um pouco mais difícil no domingo, após a terceira derrota consecutiva. Eles sofreram uma derrota sombria por 127-101 para o Thunder. O Brooklyn ficou em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 69-49.

A vitória de Nova York elevou seu recorde para 28-16. Quanto ao Brooklyn, a derrota caiu para 14-29.

Os Knicks conseguiram uma vitória sólida sobre os Nets quando os times jogaram pela última vez em novembro de 2024, vencendo por 114-104. A revanche pode ser um pouco mais difícil para os Knicks, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Nova York é uma grande favorita com 11 pontos contra o Brooklyn, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Knicks como favoritos de 10,5 pontos.

O acima/abaixo é de 219,5 pontos.

História da série

Nova York venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Brooklyn.