Assistir Central Michigan Chippewas x Ohio Bobcats: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

Ohio Bobcats @ Central Michigan Chippewas

Registros atuais: Ohio 6-6, Central Michigan 6-6

O que saber

Ohio se prepara para seu primeiro confronto da temporada no Mid American, no sábado. Eles e o Central Michigan Chippewas se encontrarão às 19h00 horário do leste dos EUA na McGuirk Arena. Ambos chegam às suas partidas após grandes vitórias nos jogos anteriores.

Ohio vem marcando o maior número de pontos em toda a temporada. Eles passaram por Muskingum 103-52 na segunda-feira. Com os Bobcats vencendo por 48-25 no intervalo, o confronto estava quase no fim.

Ohio trabalhou em unidade e terminou o jogo com 26 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde dezembro de 2023.

Enquanto isso, não há lugar como o lar do Central Michigan, que se recuperou após uma dura derrota na estrada no último sábado. Eu não poderia ter pedido uma maneira melhor de encerrar 2024 do que a vitória de 85-39 que eles deram contra Cleary. Os Chippewas adquiriram o hábito de expulsar os adversários da quadra, tendo vencido quatro jogos por 24 pontos ou mais nesta temporada.

A vitória de Ohio foi a 13ª consecutiva em casa desde a temporada passada, elevando seu recorde para 6-6. Quanto ao Central Michigan, a vitória quebrou a seqüência de três derrotas consecutivas e os deixou com um recorde de 6-6.

Ohio conseguiu uma vitória sólida sobre o Central Michigan em seu encontro anterior, em janeiro, vencendo por 73-61. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Ohio, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

Ohio venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Central Michigan.